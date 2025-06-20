В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України

За минулий рік Заходу не вдалося переконати російського диктатора володимира путіна переглянути свою теорію перемоги в Україні. Публічні заяви путіна свідчать про те, що він продовжує вважати, що російські війська зможуть виграти війну на виснаження, продовжуючи поступове просування вздовж лінії фронту нескінченно.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики зазначають що путін сформулював теорію перемоги під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЄФ) у червні 2024 року, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове просування нескінченно довго, перешкоджати Україні проводити успішні оперативно значущі контрнаступальні операції та вигравати війну на виснаження проти українських військ.

Оцінка путіна про те, що поступові російські здобутки дозволять рф досягти його цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що українські війська не зможуть звільнити жодної значної території, яку захоплять російські війська, і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, які досягнуть поступових тактичних здобутків, попри великі втрати.

Обговорення путіна з іноземними ЗМІ на ПМЕФ 19 червня 2025 року показало, що путін, як і раніше, дотримується цієї теорії перемоги, як й рік тому. путін стверджував, що російські війська мають "стратегічну перевагу" на всіх ділянках фронту. путін стверджував, що російські війська щодня просуваються вздовж усієї лінії фронту, і що навіть якщо російські війська просуваються менше в деякі дні, вони "все одно просуваються - пише ISW.

Також путін стверджував, що "ситуація змінилася" з моменту українсько-російських переговорів у Стамбулі у березні 2022 року, і що умови, запропоновані росією у 2022 році, "набагато м’якші", ніж умови, яких рф вимагає сьогодні.

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Окрім того, путін пригрозив, що ситуація для України може погіршитися, якщо Україна не піде на суттєві поступки та не погодиться на мирне врегулювання на умовах рф, і закликав партнерів України "вказати на реалії сьогодення", щоб підштовхнути Україну до врегулювання. путін повторив, що кремль готовий досягти своїх воєнних цілей військовим шляхом, якщо їй не вдасться досягти цих цілей дипломатичним шляхом.

Російський диктатор неодноразово зазначав, що воєнні цілі рф включають зміну режиму в Україні, встановлення прокремлівського маріонеткового уряду в Києві, значне обмеження можливостей України захищатися від майбутньої російської агресії, нейтралітет України та відмову НАТО від політики відкритих дверей.

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Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності тиску на росію заради досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших, широких перемовин, зазначивши, що необхідно посилювати економічний тиск та військовий.