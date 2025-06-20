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В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Путин продолжает верить в победу на истощение, делая ставку на постепенное продвижение войск. Его теория победы предполагает бесконечное продвижение и неспособность Украины к контрнаступлениям.

В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины

За прошедший год Западу не удалось убедить российского диктатора владимира путина пересмотреть свою теорию победы в Украине. Публичные заявления путина свидетельствуют о том, что он продолжает считать, что российские войска смогут выиграть войну на истощение, продолжая постепенное продвижение вдоль линии фронта бесконечно.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.  

Детали

Аналитики отмечают, что путин сформулировал теорию победы во время Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2024 года, которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно долго, препятствовать Украине проводить успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выигрывать войну на истощение против украинских войск.  

Оценка путина о том, что постепенные российские достижения позволят рф достичь его целей в Украине, основывается на предположении, что украинские войска не смогут освободить никакой значительной территории, которую захватят российские войска, и что российские военные смогут поддерживать наступательные операции, которые достигнут постепенных тактических достижений, несмотря на большие потери.

Обсуждение путина с иностранными СМИ на ПМЭФ 19 июня 2025 года показало, что путин по-прежнему придерживается этой теории победы, как и год назад. путин утверждал, что российские войска имеют "стратегическое преимущество" на всех участках фронта. путин утверждал, что российские войска каждый день продвигаются вдоль всей линии фронта, и что даже если российские войска продвигаются меньше в некоторые дни, они "все равно продвигаются

- пишет ISW.

Также путин утверждал, что "ситуация изменилась" с момента украинско-российских переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, и что условия, предложенные россией в 2022 году, "намного мягче", чем условия, которых рф требует сегодня.   

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Кроме того, путин пригрозил, что ситуация для Украины может ухудшиться, если Украина не пойдет на существенные уступки и не согласится на мирное урегулирование на условиях рф, и призвал партнеров Украины "указать на реалии сегодняшнего дня", чтобы подтолкнуть Украину к урегулированию. путин повторил, что кремль готов достичь своих военных целей военным путем, если ему не удастся достичь этих целей дипломатическим путем.  

Российский диктатор неоднократно отмечал, что военные цели рф включают смену режима в Украине, установление прокремлевского марионеточного правительства в Киеве, значительное ограничение возможностей Украины защищаться от будущей российской агрессии, нейтралитет Украины и отказ НАТО от политики открытых дверей.   

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Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость давления на россию ради достижения перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров, отметив, что необходимо усиливать экономическое давление и военное.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Институт изучения войны
НАТО
Стамбул
Украина
Киев
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