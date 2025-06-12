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Сибіга закликав посилити тиск на росію для досягнення перемир'я та початку широких переговорів

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Андрій Сибіга наголосив на важливості тиску на росію для перемир'я, що відкриє шлях до переговорів. Він закликав до посилення економічного та військового тиску на агресора.

Сибіга закликав посилити тиск на росію для досягнення перемир'я та початку широких переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності тиску на росію заради досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших, широких перемовин, зазначивши, що необхідно посилювати економічний тиск та військовий. Про це Сибіга сказав під час зустрічі у форматі Веймар+, передає УНН.

Ми прагнемо закінчити цю війну цього року, тому важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших, широких перемовин. Економічний тиск має включати руйнівні санкції проти енергетики та банків російських, зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів, і подальше використання заморожених активів. Військовий тиск має передбачати збільшення оборонних спроможностей України, нові пакети військової допомоги, посилення ППО, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс 

- сказав Сибіга.

Він наголосив, що політичний тиск має передбачати сильні рішення за підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи семи, виходячи з тієї логіки, що безпека України, ЄС та НАТО є неподільною.

Це буде ключовий фокус нашої розмови сьогодні, нам потрібні кроки вперед і чітка демонстрація сили та єдності. Я запропоную союзникам наше бачення, що ми очікуємо в підсумкових документах і рішеннях. Розраховуємо на рішучість наших партнерів саме в цей момент заради миру та безпеки в Європі 

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна на нафту у 45 доларів, як то пропонує ЄС у наступному санкційному пакеті, краще, ніж 60 доларів, проте справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти.

Павло Башинський

Павло Башинський

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