Сибига призвал усилить давление на россию для достижения перемирия и начала широких переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость давления на россию ради достижения перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров, отметив, что необходимо усиливать экономическое давление и военное. Об этом Сибига сказал во время встречи в формате Веймар+, передает УНН.

Мы стремимся закончить эту войну в этом году, поэтому важно давление на агрессора по достижению перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров. Экономическое давление должно включать разрушительные санкции против энергетики и банков российских, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов, и дальнейшее использование замороженных активов. Военное давление должно предусматривать увеличение оборонных возможностей Украины, новые пакеты военной помощи, усиление ПВО, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что политическое давление должно предусматривать сильные решения по итогам саммитов ЕС, НАТО и Группы семи, исходя из той логики, что безопасность Украины, ЕС и НАТО является неделимой.

Это будет ключевой фокус нашего разговора сегодня, нам нужны шаги вперед и четкая демонстрация силы и единства. Я предложу союзникам наше видение, что мы ожидаем в итоговых документах и решениях. Рассчитываем на решимость наших партнеров именно в этот момент ради мира и безопасности в Европе - добавил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена на нефть в 45 долларов, как то предлагает ЕС в следующем санкционном пакете, лучше, чем 60 долларов, однако настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель нефти.