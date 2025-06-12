Сибига призвал усилить давление на россию для достижения перемирия и начала широких переговоров
Киев • УНН
Андрей Сибига подчеркнул важность давления на россию для перемирия, что откроет путь к переговорам. Он призвал к усилению экономического и военного давления на агрессора.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость давления на россию ради достижения перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров, отметив, что необходимо усиливать экономическое давление и военное. Об этом Сибига сказал во время встречи в формате Веймар+, передает УНН.
Мы стремимся закончить эту войну в этом году, поэтому важно давление на агрессора по достижению перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров. Экономическое давление должно включать разрушительные санкции против энергетики и банков российских, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов, и дальнейшее использование замороженных активов. Военное давление должно предусматривать увеличение оборонных возможностей Украины, новые пакеты военной помощи, усиление ПВО, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс
Он подчеркнул, что политическое давление должно предусматривать сильные решения по итогам саммитов ЕС, НАТО и Группы семи, исходя из той логики, что безопасность Украины, ЕС и НАТО является неделимой.
Это будет ключевой фокус нашего разговора сегодня, нам нужны шаги вперед и четкая демонстрация силы и единства. Я предложу союзникам наше видение, что мы ожидаем в итоговых документах и решениях. Рассчитываем на решимость наших партнеров именно в этот момент ради мира и безопасности в Европе
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена на нефть в 45 долларов, как то предлагает ЕС в следующем санкционном пакете, лучше, чем 60 долларов, однако настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель нефти.