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Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб 24 июня 2025

Киев • УНН

 • 652 просмотра

За сутки 24 июня на фронте произошло 122 боестолкновения. россияне нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили 1097 дронов-камикадзе и совершили 4587 обстрелов позиций ВСУ.

Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 24 июня на фронте произошло 122 боестолкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили девять ракет и сбросили 87 управляемых бомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 097 дронов-камикадзе и совершили 4 587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили одну атаку противника, кроме того, враг совершил 112 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское – все вражеские атаки были отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали вблизи населенных пунктов Колодцы, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григоровки.

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Семь атак врага были отбиты на Краматорском направлении – в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия были сосредоточены неподалеку от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Все вражеские атаки отбиты.

С начала суток на Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Продолжается 13 боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 173 оккупанта, из которых 104 - безвозвратно. Также уничтожено десять автомобилей, два квадроцикла, две пушки, восемь БпЛА и один терминал спутниковой связи, существенно повреждены два автомобиля, шесть пушек и один миномет противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка – успеха не имел.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того – нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

В течение суток 23 июня украинские защитники уничтожили 1200 оккупантов, 21 артсистему, танк и РСЗО врага.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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