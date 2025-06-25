Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 118 боєзіткнень, окупанти запустили понад тисячу дронів

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
19:38 • 3112 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
16:35 • 17571 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
15:23 • 39571 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 46424 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
25 червня, 13:08 • 50896 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
25 червня, 12:15 • 49943 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
25 червня, 10:31 • 54255 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
25 червня, 08:45 • 63099 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 77017 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 105306 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+20°
2.9м/с
61%
748мм
Популярнi новини
НАТО досягло угоди щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП - ЗМІ25 червня, 12:25 • 81737 перегляди
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом25 червня, 13:29 • 61751 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання25 червня, 13:56 • 49259 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились16:14 • 35867 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях17:24 • 22830 перегляди
Публікації
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира17:45 • 18221 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях17:24 • 22984 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились16:14 • 36016 перегляди
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом25 червня, 13:29 • 61907 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 141620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж17:48 • 10178 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести16:39 • 18210 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 15:21 • 19823 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 57992 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 64191 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Таймс
Мі-24
Мі-8
Дія (сервіс)

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 118 боєзіткнень, окупанти запустили понад тисячу дронів

Київ • УНН

 • 842 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, ворог здійснив 4126 обстрілів та застосував 1129 дронів-камікадзе. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де Сили оборони знешкодили 216 окупантів та знищили значну кількість техніки.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 118 боєзіткнень, окупанти запустили понад тисячу дронів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень. Росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях українських військ, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів. Ще три боєзіткнення досі триває. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 214 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На даний час Сили оборони відбивають наступальні дії супротивника в районах Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень, підрозділи противника намагались просунутись в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки, наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. В десяти локаціях бої не вщухають до цього часу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 145 з них – безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, 15 мотоциклів, квадроцикл, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, чотири антени та дев’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в бік Новоандріївки, успіху не мали.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, йдеться у зведенні.

Втрати росіян за добу: знищено майже тисячу окупантів та 58 артсистем25.06.25, 07:36 • 2848 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9