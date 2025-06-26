24 из 41 российского дрона обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 41 дрон, 24 из них обезврежены, в том числе 8 сбиты, враг в основном бил по прифронтовым территориям Донецкой и Харьковской областей, есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 июня враг атаковал 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"Основное направление удара - прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 8 - сбиты огневыми средствами поражения, 16 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 7 локациях", - сказано в сообщении.

Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки