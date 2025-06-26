Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек
Киев • УНН
Количество погибших в результате ракетных ударов по Днепру возросло до 20, а вместе с погибшими в городе Самар их 22. Также враг ночью атаковал Никопольщину и Днепровский район, где есть разрушения на территории зоны отдыха.
Количество жертв атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 20, ночью враг снова атаковал регион, в том числе Днепровский район, где есть разрушения на территории зоны отдыха, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На данный момент их 20. С погибшими в городе Самар - 22
Ночные обстрелы
С вечера, по словам главы ОВА, враг не прекращал атаки на Никопольщину. Бил по ней из тяжелой артиллерии, направлял fpv-дроны и сбрасывал боеприпасы с БПЛА.
Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам. Огнем охватило кафе. Повреждены инфраструктура, предприятие, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто, указал он.
"Громко было также в Днепровском районе. Там разрушения есть на территории одной из зон отдыха", - сообщил Лысак.
Повсюду, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.
Около полуночи защитники неба, по его словам, уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника.
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