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Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Количество погибших в результате ракетных ударов по Днепру возросло до 20, а вместе с погибшими в городе Самар их 22. Также враг ночью атаковал Никопольщину и Днепровский район, где есть разрушения на территории зоны отдыха.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек

Количество жертв атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 20, ночью враг снова атаковал регион, в том числе Днепровский район, где есть разрушения на территории зоны отдыха, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На данный момент их 20. С погибшими в городе Самар - 22

- написал Лысак.

Ночные обстрелы

С вечера, по словам главы ОВА, враг не прекращал атаки на Никопольщину. Бил по ней из тяжелой артиллерии, направлял fpv-дроны и сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам. Огнем охватило кафе. Повреждены инфраструктура, предприятие, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто, указал он.

"Громко было также в Днепровском районе. Там разрушения есть на территории одной из зон отдыха", - сообщил Лысак.

Повсюду, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

Около полуночи защитники неба, по его словам, уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника.

24 из 41 российского дрона обезврежены за ночь над Украиной26.06.25, 08:28 • 634 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Днепр
Украина
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