Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю різко зріс минулого місяця на тлі поспіху з відправкою вантажів до того, як мита президента США Дональда Трампа спровокували повномасштабну торговельну війну між двома найбільшими економіками світу, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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За даними митної адміністрації Китаю, опублікованими в понеділок, експорт зріс на 12,4% у доларовому вираженні в березні порівняно з минулим роком, що значно вище за очікування і є найбільшим зростанням з жовтня. Імпорт упав на 4,3%.

Адміністрація Трампа вже ввела додаткові мита у 20% для Китаю в березні, перш ніж відбулася драматична ескалація дій у відповідь, у результаті якої мита країн на товари один одного перевищили 100%.

Погіршення торгової війни вразило міжнародні ринки, ради директорів у світі та верфі, які постраждали від скасування замовлень, зазначає видання.

Минулого тижня Вашингтон призупинив масштабні "взаємні" мита щодо інших торгових партнерів, одночасно підвищивши їх щодо Китаю, прагнучи ізолювати Пекін, який у п'ятницю вжив заходів у відповідь, збільшивши власні заходи до 125 відсотків, зауважує видання.

Світові акції мали відновитися в понеділок після різкого розпродажу минулого тижня, при цьому індекси в Китаї, Гонконгу та Японії зросли, а ф'ючерси на ринки США та Європи вказали на зростання наприкінці дня.

"Небо не впаде", - заявив у понеділок представник митної адміністрації Китаю Лу Далян, згідно з державними ЗМІ. Він вказав на "величезний" внутрішній попит і повторив хвилю офіційних коментарів, які наголошують на стійкості країни.

Економіка Китаю протягом останнього року значною мірою залежала від експорту для підтримки зростання на тлі уповільнення сектора нерухомості та слабкого внутрішнього споживання, яке Пекін намагається оживити. Минулого тижня уряд країни поспішив підтримати внутрішній фондовий ринок.

У п'ятницю США заявили, що збори на смартфони та іншу побутову електроніку, а також деякі напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем буде звільнено від податків, але Трамп у неділю заявив, що відстрочка буде тимчасовою.

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Хоча дані Китаю за березень показали стрибок експорту, економісти чекають на іншу обстановку в найближчі місяці у світлі торгової війни. Goldman Sachs минулого тижня знизив свій прогноз реального зростання ВВП Китаю до 4 відсотків із 4,5 відсотків, зіславшись на "різке зниження експорту до США".

"Ми вважаємо, що можуть пройти роки, перш ніж китайський експорт відновить поточний рівень", - сказав Джуліан Еванс-Прітчард, головний економіст по Китаю в Capital Economics, додавши, що "вже є ознаки того, що постачання перенаправляються через треті країни".

Експорт у США зріс на 4,5% у березні. Але він виріс різкіше до Південно-Східної Азії, збільшившись на 17% у В'єтнамі і 18% у Таїланді. Обидві країни були націлені на високі рівні мита США, які відтоді були припинені.

Позитивне сальдо торгівлі Китаю зі США, на яке Трамп неодноразово посилався як виправдання мит, становило 76,6 млрд доларів у першому кварталі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня відвідує В'єтнам, Малайзію та Камбоджу, де він прагне зміцнити зв'язки, і попередив, що торгові війни "не дадуть переможця". Минулого тижня Сі приймав прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса у Пекіні, на першій значній дипломатичній зустрічі після підвищення мит.

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