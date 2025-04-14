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Китай заявил, что "небо не упадет", на фоне роста экспорта перед пошлинами Трампа

Киев • УНН

 • 6566 просмотра

Экспорт Китая вырос на 12,4% в марте из-за пошлин США, импорт упал на 4,3%. Торговая война влияет на рынки и верфи, Китай ищет поддержку в Азии.

Китай заявил, что "небо не упадет", на фоне роста экспорта перед пошлинами Трампа

Экспорт Китая резко вырос в прошлом месяце на фоне спешки с отправкой грузов до того, как пошлины президента США Дональда Трампа спровоцировали полномасштабную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным таможенной администрации Китая, опубликованным в понедельник, экспорт вырос на 12,4% в долларовом выражении в марте по сравнению с прошлым годом, что значительно выше ожиданий и является самым большим ростом с октября. Импорт упал на 4,3%.

Администрация Трампа уже ввела дополнительные пошлины в 20% для Китая в марте, прежде чем произошла драматическая эскалация ответных действий, в результате которой пошлины стран на товары друг друга превысили 100%.

Ухудшение торговой войны поразило международные рынки, советы директоров в мире и верфи, пострадавшие от отмены заказов, отмечает издание.

На прошлой неделе Вашингтон приостановил масштабные "взаимные" пошлины в отношении других торговых партнеров, одновременно повысив их в отношении Китая, стремясь изолировать Пекин, который в пятницу принял ответные меры, увеличив собственные меры до 125 процентов, замечает издание.

Мировые акции должны были восстановиться в понедельник после резкой распродажи на прошлой неделе, при этом индексы в Китае, Гонконге и Японии выросли, а фьючерсы на рынки США и Европы указали на рост в конце дня.

"Небо не упадет", - заявил в понедельник представитель таможенной администрации Китая Лу Далян, согласно государственным СМИ. Он указал на "огромный" внутренний спрос и повторил волну официальных комментариев, подчеркивающих устойчивость страны.

Экономика Китая в течение последнего года в значительной степени зависела от экспорта для поддержания роста на фоне замедления сектора недвижимости и слабого внутреннего потребления, которое Пекин пытается оживить. На прошлой неделе правительство страны поспешило поддержать внутренний фондовый рынок.

В пятницу США заявили, что сборы на смартфоны и другую бытовую электронику, а также некоторые полупроводники и оборудование для производства микросхем будут освобождены от налогов, но Трамп в воскресенье заявил, что отсрочка будет временной.

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Хотя данные Китая за март показали скачок экспорта, экономисты ожидают другую обстановку в ближайшие месяцы в свете торговой войны. Goldman Sachs на прошлой неделе снизил свой прогноз реального роста ВВП Китая до 4 процентов с 4,5 процентов, сославшись на "резкое снижение экспорта в США".

"Мы считаем, что могут пройти годы, прежде чем китайский экспорт восстановит текущий уровень", - сказал Джулиан Эванс-Притчард, главный экономист по Китаю в Capital Economics, добавив, что "уже есть признаки того, что поставки перенаправляются через третьи страны".

Экспорт в США вырос на 4,5% в марте. Но он вырос резче в Юго-Восточную Азию, увеличившись на 17% во Вьетнаме и 18% в Таиланде. Обе страны были нацелены на высокие уровни пошлин США, которые с тех пор были приостановлены.

Положительное сальдо торговли Китая с США, на которое Трамп неоднократно ссылался как оправдание пошлин, составило 76,6 млрд долларов в первом квартале.

Лидер Китая Си Цзиньпин на этой неделе посещает Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, где он стремится укрепить связи, и предупредил, что торговые войны "не дадут победителя". На прошлой неделе Си принимал премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, на первой значительной дипломатической встрече после повышения пошлин.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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