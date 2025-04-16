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Трамп угрожает пошлинами на критически важные минералы, что может обострить конфликт с Китаем - FT

Киев • УНН

 • 3130 просмотра

Дональд Трамп поручил изучить цепочки поставок минералов и искать способы увеличения производства в США. Это может привести к новой фазе обострения отношений с Китаем.

Трамп угрожает пошлинами на критически важные минералы, что может обострить конфликт с Китаем - FT

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может обострить торговый конфликт с Китаем. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Во вторник, 15 апреля, Трамп поручил министерству торговли США изучить цепи поставок критически важных минералов и найти способы увеличения американского производства, уменьшая зависимость от импорта.

Президент Трамп признает, что чрезмерная зависимость от иностранных критических минералов и их производных продуктов может поставить под угрозу оборонные возможности США, развитие инфраструктуры и технологические инновации

- говорится в указе президента США.

По данным FT, это решение может привести к новой фазе обострения в отношениях Китая с США и открыть новый фронт в глобальной торговой войне, которая потрясла рынки. В то же время Пекин не будет оставлять ситуацию без ответа, говорится в публикации.

США оказывают давление на страны, чтобы те разорвали торговые связи с Китаем - WSJ 16.04.25, 10:27 • 2504 просмотра

Евгений Устименко

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