Трамп угрожает пошлинами на критически важные минералы, что может обострить конфликт с Китаем - FT
Киев • УНН
Дональд Трамп поручил изучить цепочки поставок минералов и искать способы увеличения производства в США. Это может привести к новой фазе обострения отношений с Китаем.
Президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может обострить торговый конфликт с Китаем. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Во вторник, 15 апреля, Трамп поручил министерству торговли США изучить цепи поставок критически важных минералов и найти способы увеличения американского производства, уменьшая зависимость от импорта.
Президент Трамп признает, что чрезмерная зависимость от иностранных критических минералов и их производных продуктов может поставить под угрозу оборонные возможности США, развитие инфраструктуры и технологические инновации
По данным FT, это решение может привести к новой фазе обострения в отношениях Китая с США и открыть новый фронт в глобальной торговой войне, которая потрясла рынки. В то же время Пекин не будет оставлять ситуацию без ответа, говорится в публикации.
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