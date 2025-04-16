Трамп угрожает пошлинами на критически важные минералы, что может обострить конфликт с Китаем - FT

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может обострить торговый конфликт с Китаем. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Во вторник, 15 апреля, Трамп поручил министерству торговли США изучить цепи поставок критически важных минералов и найти способы увеличения американского производства, уменьшая зависимость от импорта.

Президент Трамп признает, что чрезмерная зависимость от иностранных критических минералов и их производных продуктов может поставить под угрозу оборонные возможности США, развитие инфраструктуры и технологические инновации