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Зеленский и Макрон общаются напрямую через WhatsApp и Signal – The New York Times

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Зеленский и Макрон общаются напрямую через защищенные линии, обсуждая все: от оружия до завершения огня. Макрон стал ключевым партнером для Украины, особенно в отношениях с Западом.

Зеленский и Макрон общаются напрямую через WhatsApp и Signal – The New York Times

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон не общаются через посольства, а напрямую звонят друг другу по защищенным линиям WhatsApp или Signal. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

По информации издания, у разговоров глав государств преимущественно четкие задачи. Правда, иногда они просто советуются, делятся идеями или звонят друг другу из дружеской заботы. В частности, The New York Times в статье приводит пример, как Макрон звонил Зеленскому после российского удара по Кривому Рогу, который унес жизни 19 человек, чтобы выразить поддержку.

У них редкие отношения доверия и ответственности

-  рассказывает бывшая дипломатическая советница Макрона Алис Руфо.

Отмечается, что знакомство лидеров началось в 2019 году, когда еще во время президентской кампании Зеленского Макрон принял его в Елисейском дворце. С тех пор между ними начала формироваться особая "фронтовая солидарность". 

Как пишет издание, оба родились с разницей в один месяц, оба считались неожиданными кандидатами в своей политике. Их объединяет личный стиль - прямой, энергичный и решительный.

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Сначала отношения были сложные. Макрона критиковали в Украине за осторожную позицию, призывы не унижать Россию и медленные поставки оружия. Украинские военные даже превратили его имя в глагол — "макронить", что означает "много говорить, но мало действовать".

Переломный момент в отношениях президентов произошел, когда Макрон летом 2022 года посетил Ирпень и лично увидел последствия российской агрессии. После этого он перестал общаться с путиным и публично признал ошибочность недооценки угрозы со стороны россии.

Он изменился - и на этот раз по-настоящему

- сказал Владимир Зеленский о Макроне в 2023 году.

С возвращением Дональда Трампа к власти, роль Макрона в коммуникации с Белым домом только возросла. После неудачного визита Зеленского в Вашингтон в феврале, именно Макрон помог наладить отношения с Трампом. В декабре 2024 года он организовал их личную встречу во время открытия собора Нотр-Дам в Париже.

Макрон не просто друг - он стратег. Он помогает Зеленскому доносить свои позиции до западных лидеров, в частности Трампа

- говорит эксперт по французской внешней политике Рим Момтаз.

В последнее время, по словам французских дипломатов, содержание разговоров Макрона и Зеленского изменилось, вместо поставок оружия они обсуждают возможности завершения огня, выстраивание отношений с Белым домом и даже ситуацию на поле боя вплоть до названия населенных пунктов.

Макрон стал больше, чем союзником - я думаю, он стал другом

- отметил режиссер Бернар-Анри Леви, который снял документальный фильм об отношениях двух лидеров.

По словам Леви, между Зеленским и Макроном есть "братство душ и оружия".

"Для Зеленского Макрон стал не просто союзником — он стал другом", — резюмировал Леви.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с Эмманюэлем Макроном. Обсуждали прекращение огня с 12 мая, поддержку Украины и вступление в ЕС, на что Украина очень рассчитывает.

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Вита Зеленецкая

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