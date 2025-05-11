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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 12443 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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Зеленський і Макрон спілкуються напряму через WhatsApp і Signal - The New York Times

Київ • УНН

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Зеленський та Макрон спілкуються напряму через захищені лінії, обговорюючи все: від зброї до завершення вогню. Макрон став ключовим партнером для України, особливо у відносинах із Заходом.

Зеленський і Макрон спілкуються напряму через WhatsApp і Signal - The New York Times

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон не спілкуються через посольства, а напряму дзвонять один одному через захищені лінії WhatsApp або Signal. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, розмови глав держав мають переважно чіткі завдання. Щоправда, іноді вони просто радяться, діляться ідеями або дзвонять одне одному з дружньої турботи. Зокрема, The New York Times у статті наводить приклад, як Макрон телефонував Зеленському після російського удару по Кривому Рогу, який забрав життя 19 людей, аби висловити підтримку.

У них рідкісні стосунки довіри та відповідальності

-  розповідає колишня дипломатична радниця Макрона Аліс Руфо.

Зазначається, що знайомство лідерів розпочалося у 2019 році, коли ще під час президентської кампанії Зеленського Макрон прийняв його в Єлисейському палаці. Відтоді між ними почала формуватися особлива "фронтова солідарність". 

Як пише видання, обидва народилися з різницею в один місяць, обидва вважалися несподіваними кандидатами у своїй політиці. Їх єднає особистий стиль - прямий, енергійний і рішучий.

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Спочатку відносини були складні. Макрона критикували в Україні за обережну позицію, заклики не принижувати Росію та повільні постачання зброї. Українські військові навіть перетворили його ім’я на дієслово — "макронити", що означає "багато говорити, але мало діяти".

Переломний момент у відносинах президентів ствся, коли Макрон влітку 2022 року відвідав Ірпінь і особисто побачив наслідки російської агресії. Після цього він перестав спілкуватися з путіним і публічно визнав помилковість недооцінки загрози з боку росії.

Він змінився - і цього разу по-справжньому

- сказав Володимир Зеленський про Макрона у 2023 році.

З поверненням Дональда Трампа до влади, роль Макрона в комунікації з Білим домом лише зросла. Після невдалого візиту Зеленського до Вашингтона в лютому, саме Макрон допоміг налагодити відносини з Трампом. У грудні 2024 року він організував їхню особисту зустріч під час відкриття собору Нотр-Дам у Парижі.

Макрон не просто друг - він стратег. Він допомагає Зеленському доносити свої позиції до західних лідерів, зокрема Трампа

- каже експертка з французької зовнішньої політики Рим Момтаз.

Останнім часом, за словами французьких дипломатів, зміст розмов Макрона та Зеленського змінився, замість постачання зброї вони обговорюють можливості завершення вогню, вибудовування стосунків із Білим домом та навіть ситуацію на полі бою аж до назви населених пунктів.

Макрон став більше, ніж союзником - я думаю, він став другом

- зауважив режисер Бернар-Анрі Леві, який зняв документальний фільм про відносини двох лідерів.

За словами Леві, між Зеленським і Макроном є "братерство душ і зброї".

"Для Зеленського Макрон став не просто союзником — він став другом", — резюмував Леві.

Нагадаємо

Володимир Зеленський провів зустріч з Емманюелем Макроном. Обговорювали припинення вогню з 12 травня, підтримку України та вступ до ЄС, на що Україна дуже розраховує.

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