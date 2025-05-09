У Трампа стремятся к снижению пошлин и решению по редкоземельным металлам на переговорах с Китаем - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность резкого снижения пошлин во время переговоров с Китаем на выходных, чтобы снизить напряженность и смягчить экономические трудности, которые обе стороны уже начинают ощущать, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Люди, знакомые с подготовкой к переговорам, которые должны начаться в Женеве в субботу под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Китая Хэ Лифэна, говорят, что американская сторона поставила цель снизить пошлины ниже 60% в качестве первого шага, к которому, по их мнению, Китай может быть готов. Прогресс в течение двух дней запланированных обсуждений может привести к тому, что эти сокращения будут реализованы уже на следующей неделе.

Переговоры, скорее всего, будут носить ознакомительный характер и будут больше направлены на выражение недовольства, а не на выработку решений длинного списка проблем, которые каждая сторона имеет с другой, сказали источники. Ситуация нестабильна, поэтому нет уверенности в том, что уровни пошлин снизятся в ближайшее время, сказали они.

Также в списке желаний США высоко стоит обеспечение снятия ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые используются для производства магнитов, на фоне того, как ряд отраслей промышленности сталкивается с перебоями, говорят люди. Прогресс также был достигнут по вопросу фентанила. Люди говорят, что вскоре могут состояться отдельные переговоры о сокращении китайского экспорта ингредиентов, которые используются для производства опиата, что вызвало всплеск смертей от передозировки в последние годы.

В своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи сказал: "Единственная цель администрации на этих переговорах - продвигать экономическую повестку дня президента Трампа "Америка превыше всего" в сторону справедливых и взаимных торговых отношений. Любое обсуждение "целевых" таможенных ставок - это безосновательные спекуляции".

Самая большая проблема, с которой сталкивается администрация Трампа, заключается в том, что пошлины между двумя крупнейшими экономиками мира выросли настолько высоко, что пошлины США на многие китайские импортные товары составляют 145%. Даже резкая деэскалация вряд ли облегчит боль американских потребителей на фоне предупреждений о более высоких ценах и пустых полках этим летом, отмечает издание.

В комментариях в четверг официальные лица США, начиная с президента Дональда Трампа и далее, ясно дали понять о своем желании снизить пошлины, которые он быстро повысил в ответ на ответ Китая на его объявление о новых пошлинах 2 апреля.

"Выше уже некуда - 145%, поэтому мы знаем, что они снизятся, - сказал Трамп журналистам в четверг, объявляя об очертаниях торгового соглашения между США и Великобританией. - Я думаю, что у нас будут хорошие выходные с Китаем".

"Деэскалация, снижение этих ставок до того уровня, где они могли бы, где они должны быть, я думаю, это цель Скотта Бессента. Я думаю, что это также цель китайской делегации, - сказал CNBC министр торговли США Говард Лютник. - И это то, на что президент надеется, является хорошим результатом, это мир без эскалации, где мы возвращаемся друг к другу, а затем работаем над большой сделкой вместе".

Американские акции выросли в четверг, поскольку инвесторы приветствовали комментарии Трампа о торговых переговорах с Китаем. Надежды на то, что США урегулируют торговые соглашения, помогли поднять индекс S&P 500 в целом до того уровня, на котором он был до объявления Трампа о взаимных пошлинах в начале апреля, что стало худшим днем ​​для Уолл-стрит с 2020 года. Азиатские акции выросли в пятницу.

Инициатива США

Китайские чиновники тем временем были осторожны в отношении своих целей на переговорах. Пекин в четверг повторил свой призыв к администрации Трампа отменить односторонние пошлины в отношении Китая, а представитель Министерства торговли КНР Хэ Ядун заявил, что США "должны продемонстрировать искренность в разговоре и быть готовыми исправить свои ошибки".

Действия США по снижению пошлины могут быть сопоставимы с действиями Китая, сказал Сонг Хонг, заместитель директора Института экономики Китайской академии общественных наук, ведущего правительственного аналитического центра в Пекине.

"США придется взять на себя инициативу по снижению своих пошлин для Китая, потому что торговая война была начата с их стороны, - сказал Сонг. - Если они сократят существующие пошлины, скажем, до 60% или ниже, я считаю, что Китай последует их примеру и довольно быстро снизит свои пошлины на американские товары".

Однако маловероятно, что все пошлины будут отменены, сказал он, на фоне того, как США уже много лет называют Китай стратегическим соперником. "У Китая больше нет иллюзий, что политика США в отношении Китая изменится", - сказал он.

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