У Трампа прагнуть зниження мит і рішення щодо рідкісноземельних металів на переговорах з Китаєм - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість різкого зниження мит під час переговорів із Китаєм на вихідних, щоб знизити напруженість та пом'якшити економічні труднощі, які обидві сторони вже починають відчувати, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Люди, знайомі з підготовкою до переговорів, які повинні розпочатися в Женеві в суботу під керівництвом міністра фінансів США Скотта Бессента і віце-прем'єра Китаю Хе Ліфена, кажуть, що американська сторона поставила за мету знизити мита нижче 60% як перший крок, до якого, на їхню думку, Китай може бути готовий. Прогрес протягом двох днів запланованих обговорень може призвести до того, що ці скорочення будуть реалізовані вже наступного тижня.

Переговори, швидше за все, матимуть ознайомлювальний характер і будуть більше спрямовані на висловлення невдоволення, а не на вироблення рішень довгого списку проблем, які кожна сторона має з іншою, сказали джерела. Ситуація нестабільна, тому немає впевненості у тому, що рівні мит знизяться найближчим часом, сказали вони.

Також у списку бажань США високо стоїть забезпечення зняття обмежень на експорт рідкісноземельних металів, які використовуються для виробництва магнітів, на тлі того, як низка галузей промисловості стикається з перебоями, кажуть люди. Прогресу також було досягнуто з питання фентанілу. Люди кажуть, що невдовзі можуть відбутися окремі переговори щодо скорочення китайського експорту інгредієнтів, які використовуються для виробництва опіату, що спричинило сплеск смертей від передозування в останні роки.

У своїй заяві прессекретар Білого дому Куш Десаї сказав: "Єдина мета адміністрації на цих переговорах - просувати економічний порядок денний президента Трампа "Америка понад усе" у бік справедливих та взаємних торговельних відносин. Будь-яке обговорення "цільових" митних ставок - це безпідставні спекуляції".

Найбільша проблема, з якою стикається адміністрація Трампа, полягає в тому, що мита між двома найбільшими економіками світу виросли настільки високо, що мита США на багато китайських імпортних товарів становлять 145%. Навіть різка деескалація навряд чи полегшить біль американських споживачів на тлі попереджень про вищі ціни та порожні полиці цього літа, зауважує видання.

У коментарях у четвер офіційні особи США, починаючи з президента Дональда Трампа і далі, ясно дали зрозуміти про своє бажання знизити мита, які він швидко підвищив у відповідь на відповідь Китаю на його оголошення про нові мита 2 квітня.

"Вище вже нікуди - 145%, тому ми знаємо, що вони знизяться, - сказав Трамп журналістам у четвер, оголошуючи про обриси торгової угоди між США та Великою Британією. - Я думаю, що у нас будуть добрі вихідні з Китаєм".

"Дескалація, зниження цих ставок до того рівня, де вони могли б, де вони мають бути, я думаю, це мета Скотта Бессента. Я думаю, що це також мета китайської делегації, - сказав CNBC міністр торгівлі США Говард Лютнік. - І це те, на що президент сподівається, є добрим результатом, це світ без ескалації, де ми повертаємось один до одного, а потім працюємо над великою угодою разом".

Американські акції зросли у четвер, оскільки інвестори вітали коментарі Трампа про торгові переговори з Китаєм. Надії на те, що США врегулюють торгові угоди, допомогли підняти індекс S&P 500 загалом до того рівня, на якому він був до оголошення Трампа про взаємні мита на початку квітня, що стало найгіршим днем ​​для Волл-стріт з 2020 року. Азійські акції зросли у п'ятницю.

Китайські чиновники тим часом були обережні щодо своїх цілей на переговорах. Пекін у четвер повторив свій заклик до адміністрації Трампа скасувати односторонні мита щодо Китаю, а представник Міністерства торгівлі КНР Хе Ядун заявив, що США "мають продемонструвати щирість у розмові та бути готовими виправити свої помилки".

Дії США щодо зниження мита можуть бути зіставні з діями Китаю, сказав Сонг Хонг, заступник директора Інституту економіки Китайської академії суспільних наук, провідного урядового аналітичного центру в Пекіні.

"США доведеться взяти на себе ініціативу щодо зниження своїх мит для Китаю, тому що торговельну війну було розпочато з їхнього боку, - сказав Сонг. - Якщо вони скоротять існуючі мита, скажімо, до 60% або нижче, я вважаю, що Китай наслідуватиме їх приклад і досить швидко знизить свої мита на американські товари".

Однак малоймовірно, що всі мита буде скасовано, сказав він, на тлі того, як США вже багато років називають Китай стратегічним суперником. "Китай більше не має ілюзій, що політика США щодо Китаю зміниться", - сказав він.

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