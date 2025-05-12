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Биткоин ожидает рекорда выше $109 тыс. на фоне прогресса на переговорах США и Китая

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Ослабление торговой напряженности между США и Китаем и потенциальное замедление инфляции в США могут подтолкнуть биткоин к новым максимумам, превысив $109 350.

Биткоин ожидает рекорда выше $109 тыс. на фоне прогресса на переговорах США и Китая

Биткоин вскоре может достичь рекордно высокого уровня, вызвав ускоренный рост на более широком рынке альткоинов, поскольку ослабление торговой напряженности между США и Китаем может привести к тому, что рынки положительно отреагируют на потенциальное замедление апрельского индекса потребительских цен в США, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты достигли прогресса в отношении торговой сделки с Китаем после двух дней переговоров на высоком уровне в Женеве, объявили в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель страны Джеймисон Грир. Обе страны собираются выпустить совместное заявление о торговых переговорах в Женеве позже в понедельник.

США и Китай близки к подписанию торгового соглашения - CNN11.05.25, 22:16 • 3126 просмотров

Продолжение снижения инфляции после показателя за март в США, как указано, может повысить ставки на снижение ставки ФРС, что станет бычьим катализатором для ралли BTC до рекордных максимумов выше $110 000. С другой стороны, более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен, как отмечается, может быть проигнорирован как ретроспективный, отражающий апрельские тарифы и не учитывающий снижение напряжения в торговле.

По данным 10x Research, консенсус заключается в том, что общий индекс потребительских цен, вероятно, остался неизменным на уровне 2,4% в апреле.

"Если это ожидание оправдается, рынок может расценить отчет по инфляции как положительный. Если не принимать во внимание негативные заголовки о пошлинах, данные по инфляции на этой неделе могут стать бычьим катализатором", - сказал Маркус Тилен, основатель 10x Research, CoinDesk.

"Индекс потребительских цен может быть бычьим и может принести новые исторические максимумы", - добавил Тилен.

Биткоин, ведущая криптовалюта по рыночной стоимости, продавался по цене около $104 000, лишь на 5,1% не достигнув новых максимумов выше $109 350, показывают данные CoinDesk.

С начала апреля BTC демонстрировал почти V-образное восстановление с $75 000, при этом цены выросли на 10% на прошлой неделе из-за продолжающегося притока средств в спотовые биржевые фонды (ETF).

Спотовый биткоин-ETF BlackRock (IBIT) зарегистрировал чистый приток средств в течение 20 торговых дней подряд, собрав более 5 миллиардов долларов в виде денег инвесторов, согласно данным SoSoValue. На прошлой неделе Федеральная резервная система США сохранила базовую стоимость заимствования без изменений в диапазоне от 4,25% до 4,5%, повторив при этом позицию, которая зависит от данных относительно потенциального снижения ставок. Однако глава ФРС Джером Пауэлл дал "голубиные" намеки, заявив, что "базовая картина инфляции хорошая", назвав инфляционное влияние пошлин кратковременным.

Ether, вторая по величине криптовалюта по рыночной стоимости, выросла на 39% до 2500 долларов на прошлой неделе, что является лучшим показателем с декабря 2020 года, согласно TradingView. Другие основные альткоины, такие как XRP, DOGE, ADA и SOL, выросли на 9,7%, 56%, 19% и 20% соответственно.

По данным HTX Research, пока что нет признаков спекулятивного ажиотажа, что означает, что ралли может продолжиться.

"Понятная волатильность (IV) опционов на биткоины остается стабильной в диапазоне 50-55%, что намного ниже экстремальных уровней 80%+, которые обычно наблюдаются на пике прошлых бычьих рынков. Открытый интерес к фьючерсам на биткоины на CME в настоящее время составляет $14,8 млрд, что значительно ниже пика в $20 млрд, который наблюдался в период выборов Трампа в 2020 году, что указывает на то, что кредитное плечо все еще управляемое", - заявили в HTX Research.

"Пока доходность не поднимется выше 4,8%, а приток ETF останется стабильным, биткоин, скорее всего, консолидируется в диапазоне $105 000-$115 000, ожидая следующего триггера прорыва", - добавили в HTX.

Биткоин может достичь нового исторического максимума около $120 тыс. во втором квартале - Standard Chartered28.04.25, 16:49 • 3469 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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