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Биткоин может достичь нового исторического максимума около $120 тыс. во втором квартале - Standard Chartered

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Инвесторы отказываются от американских активов, что способствует росту биткоина. Эксперты прогнозируют достижение $120 000 уже в этом квартале и подтверждают цель в $200 000 до 2025 года.

Биткоин может достичь нового исторического максимума около $120 тыс. во втором квартале - Standard Chartered

Стратегический уход инвесторов от американских активов может привести к тому, что биткоин достигнет нового исторического максимума во втором квартале года, заявил Джефф Кендрик из Standard Chartered в отчете в понедельник, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Кендрик считает, что крупнейшая в мире криптовалюта достигнет $120 000 в этом квартале, на фоне того, как он подтвердил озвученную ранее цель в $200 000 до конца 2025 года.

Биткоин торговался около $95 300 на момент публикации.

Кендрик отметил, что премия за сроком казначейских облигаций США, которая тесно коррелирует с ценой биткоина, находится на 12-летнем максимуме. Накопление "китами" также было сильным. Кроме того, анализ биткоина по времени суток свидетельствует о том, что американские инвесторы могут искать активы не из США, сказал он.

В конце концов, потоки биржевых фондов (ETF) на прошлой неделе указывают на "перераспределение безопасного убежища из золота в BTC", написал Кендрик.

"Биткоин может быть лучшим средством хеджирования, чем золото, от рисков финансовой системы", - добавил он.

Биткоин превысил $93 тыс. на фоне оптимизма из-за заявления Трампа о пошлинах для Китая23.04.25, 08:53 • 3246 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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