Биткоин может достичь нового исторического максимума около $120 тыс. во втором квартале - Standard Chartered
Киев • УНН
Инвесторы отказываются от американских активов, что способствует росту биткоина. Эксперты прогнозируют достижение $120 000 уже в этом квартале и подтверждают цель в $200 000 до 2025 года.
Стратегический уход инвесторов от американских активов может привести к тому, что биткоин достигнет нового исторического максимума во втором квартале года, заявил Джефф Кендрик из Standard Chartered в отчете в понедельник, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.
Детали
Кендрик считает, что крупнейшая в мире криптовалюта достигнет $120 000 в этом квартале, на фоне того, как он подтвердил озвученную ранее цель в $200 000 до конца 2025 года.
Биткоин торговался около $95 300 на момент публикации.
Кендрик отметил, что премия за сроком казначейских облигаций США, которая тесно коррелирует с ценой биткоина, находится на 12-летнем максимуме. Накопление "китами" также было сильным. Кроме того, анализ биткоина по времени суток свидетельствует о том, что американские инвесторы могут искать активы не из США, сказал он.
В конце концов, потоки биржевых фондов (ETF) на прошлой неделе указывают на "перераспределение безопасного убежища из золота в BTC", написал Кендрик.
"Биткоин может быть лучшим средством хеджирования, чем золото, от рисков финансовой системы", - добавил он.
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