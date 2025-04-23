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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Биткоин превысил $93 тыс. на фоне оптимизма из-за заявления Трампа о пошлинах для Китая

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Биткоин поднялся почти на 7% на фоне оптимизма инвесторов. Несмотря на скачок цены, данные блокчейна указывают на хрупкость под поверхностью, предупреждают аналитики.

Биткоин превысил $93 тыс. на фоне оптимизма из-за заявления Трампа о пошлинах для Китая

Биткоин (BTC) во вторник днем поднялся выше $93 000, поднявшись почти на 7% на фоне возобновившегося оптимизма инвесторов и новых надежд на смягчение торговой напряженности между США и Китаем, но сохраняются препятствия, которые могут ограничить дальнейший рост, предупредила аналитическая компания CryptoQuant, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Рынки вдохновили замечания министра финансов США Скотта Бессента, который, как сообщается, сказал инвесторам на закрытом мероприятии JPMorgan, что тарифное противостояние с Китаем неустойчиво. Бессент сказал, что деэскалация произойдет "в ближайшем будущем", охарактеризовав текущие условия как "торговое эмбарго". Однако он предупредил, что более всеобъемлющее соглашение между двумя странами может занять даже годы.

Затем президент Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме позже днем, сказал, что пошлины США на Китай "существенно снизятся" с текущего уровня в 145%, что развеяло опасения по поводу наращивания торговой войны.

Он также добавил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла после недавнего давления на главу центрального банка США с целью снижения процентных ставок.

Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации выросла чуть менее чем до 93 400 долларов после комментариев Трампа, что является самой высокой ценой с начала марта. Альткоины последовали за ростом BTC: эфир (Ethereum, ETH) вырос на 8% за 24 часа выше $1700, а Dogecoin (DOGE) и собственный токен Sui (SUI) выросли на 8,6% и 11,7% соответственно. Криптовалютный индекс CoinDesk 20 вырос на 5,2%.

Акции восстановились после спада накануне: S&P 500 и технологический Nasdaq завершили сессию на 2,5% и 2,7% выше соответственно.

Цена на золото восстановилась после падения23.04.25, 08:31 • 2054 просмотра

"На фоне того, как капитал возвращается к безопасным активам и активам для хеджирования инфляции, BTC и золото оказываются ключевыми бенефициарами оттока от риска доллара", - заявили аналитики хедж-фонда QCP Capital в трансляции в Telegram.

Они подчеркнули восстановление притока к спотовым биржевым фондам (ETF) BTC, котирующимся в США, и возвращение так называемой ценовой премии Coinbase, что указывает на спрос со стороны американских институциональных инвесторов. По данным Farside Investors, в понедельник чистый приток средств в BTC ETF составил более 381 миллиона долларов, что добавилось к 107 миллионам долларов в четверг.

Несмотря на скачок цен, данные блокчейна указывают на хрупкость под поверхностью, заявили аналитики CryptoQuant в своем отчете во вторник.

Очевидный спрос на биткоин снизился на 146 000 BTC за последние 30 дней - улучшение по сравнению с резким падением в марте, но все еще является отрицательным. В отчете отмечается, что метрика импульса спроса CryptoQuant, которая отслеживает интерес новых инвесторов, еще больше ухудшилась до медвежьего уровня с октября 2024 года.

Рыночная ликвидность остается слабой, причем в отчете в качестве показателя криптоликвидности используется рост рыночной капитализации USDT. За последние два месяца USDT вырос на 2,9 млрд долларов, что ниже его 30-дневной средней. Исторически ралли BTC совпадали с ростом USDT выше 5 млрд долларов, предельное значение еще не достигнуто, пишет издание.

В дополнение к осторожности, биткоин теперь сталкивается с ключевой зоной сопротивления между 91 000 и 92 000 долларов около метрики "реализованная цена трейдера в сети", уровень, который часто служил сопротивлением в медвежьих условиях. Рейтинг CryptoQuant on-chain классифицировал текущие рыночные условия как медвежьи, предполагая, что может произойти пауза или откат, если настроения ослабнут, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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