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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Цена на золото восстановилась после падения

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Цена на золото стабилизировалась на уровне 3372 доллара, после падения почти на 2%. Инвесторы расширяют свои активы в биржевых фондах, а также центральные банки делают закупки.

Цена на золото восстановилась после падения

Золото восстановило большую часть раннего падения и торговалось практически без изменений, на фоне того, как трейдеры оценивали перспективы металла на фоне торговой войны под руководством США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Слитки, которые во вторник достигли в цене рекордного значения выше 3500 долларов за унцию перед падением, оставался стабильным на уровне около 3372 долларов после падения почти на 2% ранее.

Золото впервые поднялись в цене выше $350022.04.25, 18:11 • 6002 просмотра

"Любой откат является хорошей возможностью для входа", - сказал Шияо Лю, аналитик Zijin Tianfeng Futures Co., сославшись на долгосрочный характер его поддержки.

Слитки по-прежнему растут в цене более чем на четверть в этом году, на фоне того, как торговое противостояние, ожидания глобального замедления и напряженность между администрацией президента США Дональда Трампа и Федеральной резервной системой США объединились, чтобы подогреть спрос на актив-убежище. Рост был поддержан инвесторами, которые расширяют свои активы в биржевых фондах, а также покупками центральных банков.

Резкий разворот драгоценного металла во вторник произошел после того, как технические рыночные показатели указали на перекупленность золота, что побудило некоторых инвесторов зафиксировать прибыль. Кроме того, Трамп отказался от решения устранить главу ФРС Джерома Пауэлла, а также сделал позитивные комментарии о торговой войне с Китаем.

Золото с немедленной поставкой почти не изменилось в цене и составило $3360 за унцию в 10:55 утра в Сингапуре. Индекс Bloomberg Dollar Spot почти не изменился. Серебро, которое упало более чем на 1% в начале торгов, также восстановилось в цене. Платина и палладий немного выросли.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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