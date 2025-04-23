Ціна на золото відновилася після падіння
Київ • УНН
Ціна на золото стабілізувалася на рівні 3372 долари, після падіння майже на 2%. Інвестори розширюють свої активи у біржових фондах, а також центральні банки роблять закупівлі.
Золото відновило більшу частину ранішого падіння та торгувалося практично без змін, на тлі того, як трейдери оцінювали перспективи металу на тлі торгової війни під керівництвом США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Злитки, які у вівторок досягли в ціні рекордного значення вище 3500 доларів за унцію перед падінням, залишався стабільним на рівні близько 3372 доларів після падіння майже на 2% раніше.
Золото вперше піднялися в ціні вище $350022.04.25, 18:11 • 6002 перегляди
"Будь-який відкат є хорошою можливістю для входу", - сказав Шіяо Лю, аналітик Zijin Tianfeng Futures Co., пославшись на довгостроковий характер його підтримки.
Злитки, як і раніше, зростають у ціні більш ніж на чверть цього року, на тлі того, як торгове протистояння, очікування глобального уповільнення та напруженість між адміністрацією президента США Дональда Трампа та Федеральною резервною системою США об'єдналися, щоб підігріти попит на актив-притулок. Зростання було підтримане інвесторами, які розширюють свої активи у біржових фондах, а також покупками центральних банків.
Різкий розворот дорогоцінного металу у вівторок стався після того, як технічні ринкові показники вказали на перекупленість золота, що спонукало деяких інвесторів зафіксувати прибуток. Окрім того, Трамп відмовився від рішення усунути голову ФРС Джерома Павелла, а також зробив позитивні коментарі про торгову війну з Китаєм.
Золото з негайним постачанням майже не змінилося в ціні і становило $3360 за унцію о 10:55 ранку в Сінгапурі. Індекс Bloomberg Dollar Spot майже не змінився. Срібло, яке впало на понад 1% на початку торгів, також відновилося в ціні. Платина та паладій трохи виросли.