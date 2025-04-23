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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Біткоїн перевищив $93 тис. на тлі оптимізму через заяву Трампа щодо мит для Китаю

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Біткоїн піднявся майже на 7% на тлі оптимізму інвесторів. Попри стрибок ціни, дані блокчейну вказують на крихкість під поверхнею, попереджають аналітики.

Біткоїн перевищив $93 тис. на тлі оптимізму через заяву Трампа щодо мит для Китаю

Біткоїн (BTC) у вівторок вдень піднявся вище $93 000, піднявшись майже на 7% на тлі оптимізму інвесторів, що відновився, і нових надій на пом'якшення торгової напруженості між США і Китаєм, але зберігаються перешкоди, які можуть обмежити подальше зростання, попередила вона, попередила аналітична компанія CryptoQuant, пише УНН з посиланням на CoinDesk.

Деталі

Ринки надихнули зауваженнями міністра фінансів США Скотта Бессента, який, як повідомляється, сказав інвесторам на закритому заході JPMorgan, що тарифне протистояння з Китаєм нестійке. Бессент сказав, що деескалація відбудеться "в найближчому майбутньому", охарактеризувавши поточні умови як "торгове ембарго". Однак він попередив, що більш всеосяжна угода між двома країнами може зайняти навіть роки.

Потім президент Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі пізніше вдень, сказав, що мита США на Китай "суттєво знизяться" з поточного рівня в 145%, що розвіяло побоювання з приводу нарощування торговельної війни.

Він також додав, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи США Джерома Павелла після недавнього тиску на голову центрального банку США з метою зниження процентних ставок.

Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією зросла трохи менше ніж до 93 400 доларів після коментарів Трампа, що є найвищою ціною з початку березня. Альткоїни пішли за зростанням BTC: ефір (Ethereum, ETH) виріс на 8% за 24 години вище за $1700, а Dogecoin (DOGE) і власний токен Sui (SUI) виросли на 8,6% і 11,7% відповідно. Криптовалютний індекс CoinDesk 20 зріс на 5,2%.

Акції відновилися після спаду напередодні: S&P 500 та технологічний Nasdaq завершили сесію на 2,5% та 2,7% вище відповідно.

Ціна на золото відновилася після падіння23.04.25, 08:31 • 2342 перегляди

"На тлі того, як капітал повертається до безпечних активів та активів для хеджування інфляції, BTC і золото виявляються ключовими бенефіціарами відтоку від ризику долара", - заявили аналітики хедж-фонду QCP Capital у трансляції в Telegram.

Вони підкреслили відновлення припливу до спотових біржових фондів (ETF) BTC, що котируються в США, і повернення так званої цінової премії Coinbase, що вказує на попит з боку американських інституційних інвесторів. За даними Farside Investors, у понеділок чистий приплив коштів у BTC ETF становив понад 381 мільйон доларів, що додалося до 107 мільйонів доларів у четвер.

Незважаючи на стрибок цін, дані блокчейну вказують на крихкість під поверхнею, заявили аналітики CryptoQuant у своєму звіті у вівторок.

Очевидний попит на біткоїн знизився на 146 000 BTC за останні 30 днів - покращення порівняно з різким падінням у березні, але все ще є негативним. У звіті наголошується, що метрика імпульсу попиту CryptoQuant, яка відстежує інтерес нових інвесторів, ще більше погіршилася до ведмежого рівня з жовтня 2024 року.

Ринкова ліквідність залишається слабкою, причому у звіті як показник криптоліквідності використовується зростання ринкової капіталізації USDT. За останні два місяці USDT виріс на 2,9 млрд доларів, що нижче за його 30-денну середню. Історично ралі BTC збігалися зі зростанням USDT вище 5 млрд доларів, граничне значення ще не досягнуто, пише видання.

На додаток до обережності, біткоїн тепер стикається з ключовою зоною опору між 91 000 і 92 000 доларів близько метрики "реалізована ціна трейдера в мережі", рівень, який часто служив опором у ведмежих умовах. Рейтинг CryptoQuant on-chain класифікував поточні ринкові умови як ведмежі, припускаючи, що може відбутися пауза або відкат, якщо настрої ослабнуть, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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