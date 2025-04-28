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Біткоїн може досягти нового історичного максимуму близько $120 тис. у другому кварталі - Standard Chartered

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Інвестори відмовляються від американських активів, що сприяє зростанню біткоїна. Експерти прогнозують досягнення $120 000 вже в цьому кварталі та підтверджують ціль у $200 000 до 2025 року.

Біткоїн може досягти нового історичного максимуму близько $120 тис. у другому кварталі - Standard Chartered

Стратегічний відхід інвесторів від американських активів може призвести до того, що біткоїн досягне нового історичного максимуму у другому кварталі року, заявив Джефф Кендрік зі Standard Chartered у звіті в понеділок, пише УНН з посиланням на CoinDesk.

Деталі

Кендрік вважає, що найбільша у світі криптовалюта досягне $120 000 цього кварталу, на тлі того, як він підтвердив озвучену раніше мету в $200 000 до кінця 2025 року.

Біткоїн торгувався близько $95 300 на момент публікації.

Кендрік зазначив, що премія за терміном казначейських облігацій США, яка тісно корелює з ціною біткоїна, знаходиться на 12-річному максимумі. Накопичення "китами" також було сильним. Окрім того, аналіз біткоїна за часом доби свідчить про те, що американські інвестори можуть шукати активи не з США, сказав він.

Зрештою, потоки біржових фондів (ETF) минулого тижня вказують на "перерозподіл безпечного притулку із золота до BTC", написав Кендрік.

"Біткоїн може бути кращим засобом хеджування, ніж золото, від ризиків фінансової системи", - додав він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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