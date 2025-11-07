Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя

Коли я гортаю новини фінансового ринку, то іноді ловлю себе на питанні: а що, як Волл-стріт – це вже не "він", а "вона"? Чи бодай "ми" – і чоловіки, і жінки. Колись на дверях до "фінансового світу" умовно висів напис "No girls allowed". Сьогодні ж ми, жінки, розбудовуємо та розвиваємо цей "фінансовий світ" – від банківських екосистем до стартапів і венчурних фондів.

Покоління до нас виборювали право голосу й освіти, ми ж формуємо право на фінансову суб’єктність – тобто право планувати, інвестувати й будувати системи. Адже жінки зрозуміли, що фінанси – це не про чоловічий світ, це про свободу вибору: куди рухатись кар'єрними сходами, який бізнес розвивати, у що вкладати час і гроші, і зрештою, як впливати на країну.

Історії, які варто знати кожній жінці

У 1870-му Вікторія Вудхолл і її сестра Тенні Клеліфн відкрили на Волл-стріт брокерську фірму – Woodhull, Claflin & Co. Уявіть: дві жінки у довгих сукнях і корсетах, серед галасу котирувань, де раніше панували лише чоловічі капелюхи та сигари. Газети шипіли: "petticoats on the Street", насміхаючись із "дам, які лізуть у чоловічі справи". Але біржа вже не була колишньою – прецедент створено.

Наступна історія про одну з найбагатших жінок Америки початку 20 століття. Під час кризи 1907 року, коли банки хиталися, а довіра до фінансової системи танула – вона кредитувала місто Нью-Йорк, аби воно не збанкрутувало. Це була Хетті Грін, яку пізніше прозвали "Відьмою Волл-стріт" не тому, що вона робила щось дивне, а тому, що була жінкою, яка заробляла більше за чоловіків.

Грін мала репутацію ощадливої, навіть скупої, але її стратегія "купуй, коли всі бояться" зробила її легендою. Сьогодні її методи назвали б "антикризовим управлінням" і "поведінковими фінансами". А тоді це було – жіноча логіка.

А вже в 1974 році Конгрес США ухвалив Equal Credit Opportunity Act, завдяки чому жінки нарешті отримали право відкривати кредитні лінії без підпису чоловіка або "опікуна". Для історії це "вчора", для нас – нагадування, як швидко можуть змінюватися правила гри, коли з’являється суспільний запит на справедливість.

Адже до 1974 року банки відмовляли у відкритті кредиту навіть успішним бізнесвумен або вдовам. Іронічно, що це траплялося в епоху, коли американські жінки вже літали в космос і керували корпораціями. Закон 1974 року не просто зняв юридичний бар’єр – він відкрив шлюз до економічної самостійності мільйонів жінок, які вперше змогли будувати кредитну історію та брати іпотеки.

Після Вудхолл і Грін світ фінансів став зовсім іншим. Але шлях, який вони пройшли – це наша колективна пам’ять про те, що жіноча присутність у фінансах не виняток, а закономірність, яку колись просто не хотіли помічати.

"Рожевий Волл-стріт" і жіночі гроші

За останні десятиліття жінки впевнено піднялися у фінансовій і корпоративній ієрархії. У США сьогодні понад 40% управлінських позицій обіймають жінки, і ця цифра зростає з року в рік. На рівні C-suite (CEO, CFO, COO, VP) їх уже більше, ніж будь-коли раніше. І що цікаво: компанії, де у керівництві є баланс жінок і чоловіків, показують вищу прибутковість і кращу інноваційність. Диверсифікація – це вже давно не про "етичність" чи "моду на інклюзивність", це про ROI.

Але у венчурному світі баланс поки що далекий від ідеального. У 2024 році команди, що складаються лише з жінок, отримали лише близько 2–3% венчурного фінансування. Не тому, що їхні ідеї слабші. Просто, за столом, де розподіляють інвестиції, історично сидять чоловіки. І вони, часто неусвідомлено, інвестують у "схожих на себе".

Проте тенденція змінюється. Щороку зростає кількість жінок-партнерок у венчурних фондах, і це автоматично збільшує фінансування стартапів, створених жінками. Паралельно розширюється і жіноча частка керованого капіталу. Зараз жінки контролюють понад 30% приватного багатства у світі. І за прогнозами, до 2030 року ця цифра зросте ще на третину.

Українки в сучасних фінансах

Українські жінки не стоять осторонь фінансової сфери. Вітчизняні фінтех-компанії також дедалі частіше очолюють жінки. І це не про квоти, це про якість мислення, яка поєднує стратегічність і емпатію. Саме ця комбінація стає новим капіталом сучасного бізнесу.

Сьогодні, коли фінтех став рушійною силою відбудови економіки, українки формують правила гри: у банках, інвестиційних компаніях, стартапах, благодійних фондах і державних ініціативах. Вони запускають нові сервіси, керують ризиками, залучають міжнародні інвестиції, вибудовують фінансову стабільність країни у часи, коли ця стабільність здається примарною.

Фінальний акорд

Коли Вудхолл торгувала акціями, Хетті Грін рятувала Нью-Йорк, а жінки у 70-х підписували перші власні кредитні договори – вони не думали, що стають символами. Вони просто робили свою справу.

Сьогодні ми її продовжуємо – з фінтех-платформами, цифровими картками та інвестиційними стратегіями. І можливо, через 50 років хтось читатиме про "українок, які створили нову фінансову культуру після війни", так само як ми читаємо про Вудхолл чи Грін. Бо історія фінансів – це не про гроші. Це про тих, хто вміє бачити майбутнє там, де інші бачать ризик.