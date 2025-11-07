Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо

Когда я просматриваю новости финансового рынка, то иногда ловлю себя на вопросе: а что, если Уолл-стрит – это уже не "он", а "она"? Или хотя бы "мы" – и мужчины, и женщины. Когда-то на дверях в "финансовый мир" условно висела надпись "No girls allowed". Сегодня же мы, женщины, развиваем и строим этот "финансовый мир" – от банковских экосистем до стартапов и венчурных фондов.

Поколения до нас боролись за право голоса и образования, мы же формируем право на финансовую субъектность – то есть право планировать, инвестировать и строить системы. Ведь женщины поняли, что финансы – это не о мужском мире, это о свободе выбора: куда двигаться по карьерной лестнице, какой бизнес развивать, во что вкладывать время и деньги, и в конце концов, как влиять на страну.

Истории, которые стоит знать каждой женщине

В 1870 году Виктория Вудхолл и ее сестра Тенни Клелифн открыли на Уолл-стрит брокерскую фирму – Woodhull, Claflin & Co. Представьте: две женщины в длинных платьях и корсетах, среди шума котировок, где раньше царили только мужские шляпы и сигары. Газеты шипели: "petticoats on the Street", насмехаясь над "дамами, которые лезут в мужские дела". Но биржа уже не была прежней – прецедент создан.

Следующая история об одной из самых богатых женщин Америки начала 20 века. Во время кризиса 1907 года, когда банки шатались, а доверие к финансовой системе таяло – она кредитовала город Нью-Йорк, чтобы он не обанкротился. Это была Хетти Грин, которую позже прозвали "Ведьмой Уолл-стрит" не потому, что она делала что-то странное, а потому, что была женщиной, которая зарабатывала больше мужчин.

Грин имела репутацию бережливой, даже скупой, но ее стратегия "покупай, когда все боятся" сделала ее легендой. Сегодня ее методы назвали бы "антикризисным управлением" и "поведенческими финансами". А тогда это было – женская логика.

А уже в 1974 году Конгресс США принял Equal Credit Opportunity Act, благодаря чему женщины наконец получили право открывать кредитные линии без подписи мужчины или "опекуна". Для истории это "вчера", для нас – напоминание, как быстро могут меняться правила игры, когда появляется общественный запрос на справедливость.

Ведь до 1974 года банки отказывали в открытии кредита даже успешным бизнесвумен или вдовам. Иронично, что это случалось в эпоху, когда американские женщины уже летали в космос и управляли корпорациями. Закон 1974 года не просто снял юридический барьер – он открыл шлюз к экономической самостоятельности миллионов женщин, которые впервые смогли строить кредитную историю и брать ипотеки.

После Вудхолл и Грин мир финансов стал совсем другим. Но путь, который они прошли – это наша коллективная память о том, что женское присутствие в финансах не исключение, а закономерность, которую когда-то просто не хотели замечать.

"Розовый Уолл-стрит" и женские деньги

За последние десятилетия женщины уверенно поднялись в финансовой и корпоративной иерархии. В США сегодня более 40% управленческих позиций занимают женщины, и эта цифра растет из года в год. На уровне C-suite (CEO, CFO, COO, VP) их уже больше, чем когда-либо раньше. И что интересно: компании, где в руководстве есть баланс женщин и мужчин, показывают более высокую прибыльность и лучшую инновационность. Диверсификация – это уже давно не про "этичность" или "моду на инклюзивность", это про ROI.

Но в венчурном мире баланс пока далек от идеального. В 2024 году команды, состоящие только из женщин, получили лишь около 2–3% венчурного финансирования. Не потому, что их идеи слабее. Просто, за столом, где распределяют инвестиции, исторически сидят мужчины. И они, часто неосознанно, инвестируют в "похожих на себя".

Однако тенденция меняется. Ежегодно растет количество женщин-партнеров в венчурных фондах, и это автоматически увеличивает финансирование стартапов, созданных женщинами. Параллельно расширяется и женская доля управляемого капитала. Сейчас женщины контролируют более 30% частного богатства в мире. И по прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет еще на треть.

Украинки в современных финансах

Украинские женщины не стоят в стороне от финансовой сферы. Отечественные финтех-компании также все чаще возглавляют женщины. И это не о квотах, это о качестве мышления, которое сочетает стратегичность и эмпатию. Именно эта комбинация становится новым капиталом современного бизнеса.

Сегодня, когда финтех стал движущей силой восстановления экономики, украинки формируют правила игры: в банках, инвестиционных компаниях, стартапах, благотворительных фондах и государственных инициативах. Они запускают новые сервисы, управляют рисками, привлекают международные инвестиции, выстраивают финансовую стабильность страны во времена, когда эта стабильность кажется призрачной.

Финальный аккорд

Когда Вудхолл торговала акциями, Хетти Грин спасала Нью-Йорк, а женщины в 70-х подписывали первые собственные кредитные договоры – они не думали, что становятся символами. Они просто делали свое дело.

Сегодня мы ее продолжаем – с финтех-платформами, цифровыми картами и инвестиционными стратегиями. И возможно, через 50 лет кто-то будет читать об "украинках, которые создали новую финансовую культуру после войны", так же как мы читаем о Вудхолл или Грин. Потому что история финансов – это не о деньгах. Это о тех, кто умеет видеть будущее там, где другие видят риск.