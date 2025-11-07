ukenru
15:49 • 3484 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 10585 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 11850 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15176 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 16972 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36991 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34728 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37694 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29153 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30287 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25889 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22440 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29603 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17804 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 13142 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 10577 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 11845 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 15170 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10689 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 10124 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17869 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29668 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22517 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25959 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
МиГ-31
Отопление

Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо

Киев • УНН

 • 10602 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки.

Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо

Когда я просматриваю новости финансового рынка, то иногда ловлю себя на вопросе: а что, если Уолл-стрит – это уже не "он", а "она"? Или хотя бы "мы" – и мужчины, и женщины. Когда-то на дверях в "финансовый мир" условно висела надпись "No girls allowed". Сегодня же мы, женщины, развиваем и строим этот "финансовый мир" – от банковских экосистем до стартапов и венчурных фондов.

Поколения до нас боролись за право голоса и образования, мы же формируем право на финансовую субъектность – то есть право планировать, инвестировать и строить системы. Ведь женщины поняли, что финансы – это не о мужском мире, это о свободе выбора: куда двигаться по карьерной лестнице, какой бизнес развивать, во что вкладывать время и деньги, и в конце концов, как влиять на страну.

Истории, которые стоит знать каждой женщине

В 1870 году Виктория Вудхолл и ее сестра Тенни Клелифн открыли на Уолл-стрит брокерскую фирму – Woodhull, Claflin & Co. Представьте: две женщины в длинных платьях и корсетах, среди шума котировок, где раньше царили только мужские шляпы и сигары. Газеты шипели: "petticoats on the Street", насмехаясь над "дамами, которые лезут в мужские дела". Но биржа уже не была прежней – прецедент создан.

Следующая история об одной из самых богатых женщин Америки начала 20 века. Во время кризиса 1907 года, когда банки шатались, а доверие к финансовой системе таяло – она кредитовала город Нью-Йорк, чтобы он не обанкротился. Это была Хетти Грин, которую позже прозвали "Ведьмой Уолл-стрит" не потому, что она делала что-то странное, а потому, что была женщиной, которая зарабатывала больше мужчин.

Грин имела репутацию бережливой, даже скупой, но ее стратегия "покупай, когда все боятся" сделала ее легендой. Сегодня ее методы назвали бы "антикризисным управлением" и "поведенческими финансами". А тогда это было – женская логика.

А уже в 1974 году Конгресс США принял Equal Credit Opportunity Act, благодаря чему женщины наконец получили право открывать кредитные линии без подписи мужчины или "опекуна". Для истории это "вчера", для нас – напоминание, как быстро могут меняться правила игры, когда появляется общественный запрос на справедливость.

Ведь до 1974 года банки отказывали в открытии кредита даже успешным бизнесвумен или вдовам. Иронично, что это случалось в эпоху, когда американские женщины уже летали в космос и управляли корпорациями. Закон 1974 года не просто снял юридический барьер – он открыл шлюз к экономической самостоятельности миллионов женщин, которые впервые смогли строить кредитную историю и брать ипотеки.

После Вудхолл и Грин мир финансов стал совсем другим. Но путь, который они прошли – это наша коллективная память о том, что женское присутствие в финансах не исключение, а закономерность, которую когда-то просто не хотели замечать.  

"Розовый Уолл-стрит" и женские деньги  

За последние десятилетия женщины уверенно поднялись в финансовой и корпоративной иерархии. В США сегодня более 40% управленческих позиций занимают женщины, и эта цифра растет из года в год. На уровне C-suite (CEO, CFO, COO, VP) их уже больше, чем когда-либо раньше. И что интересно: компании, где в руководстве есть баланс женщин и мужчин, показывают более высокую прибыльность и лучшую инновационность. Диверсификация – это уже давно не про "этичность" или "моду на инклюзивность", это про ROI. 

Но в венчурном мире баланс пока далек от идеального. В 2024 году команды, состоящие только из женщин, получили лишь около 2–3% венчурного финансирования. Не потому, что их идеи слабее. Просто, за столом, где распределяют инвестиции, исторически сидят мужчины. И они, часто неосознанно, инвестируют в "похожих на себя".

Однако тенденция меняется. Ежегодно растет количество женщин-партнеров в венчурных фондах, и это автоматически увеличивает финансирование стартапов, созданных женщинами. Параллельно расширяется и женская доля управляемого капитала. Сейчас женщины контролируют более 30% частного богатства в мире. И по прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет еще на треть. 

Украинки в современных финансах

Украинские женщины не стоят в стороне от финансовой сферы. Отечественные финтех-компании также все чаще возглавляют женщины. И это не о квотах, это о качестве мышления, которое сочетает стратегичность и эмпатию. Именно эта комбинация становится новым капиталом современного бизнеса.

Сегодня, когда финтех стал движущей силой восстановления экономики, украинки формируют правила игры: в банках, инвестиционных компаниях, стартапах, благотворительных фондах и государственных инициативах. Они запускают новые сервисы, управляют рисками, привлекают международные инвестиции, выстраивают финансовую стабильность страны во времена, когда эта стабильность кажется призрачной.

Финальный аккорд

Когда Вудхолл торговала акциями, Хетти Грин спасала Нью-Йорк, а женщины в 70-х подписывали первые собственные кредитные договоры – они не думали, что становятся символами. Они просто делали свое дело.

Сегодня мы ее продолжаем – с финтех-платформами, цифровыми картами и инвестиционными стратегиями. И возможно, через 50 лет кто-то будет читать об "украинках, которые создали новую финансовую культуру после войны", так же как мы читаем о Вудхолл или Грин. Потому что история финансов – это не о деньгах. Это о тех, кто умеет видеть будущее там, где другие видят риск.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикапубликации
Банковская карта
Конкорд Банк
Елена Соседка
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Украина