Ціни на золото досягли двотижневого максимуму на тлі слабких даних з США

Ціни на золото зросли у понеділок на 2%, досягнувши найвищого рівня за два тижні, на тлі того, як слабкі економічні дані США зміцнили очікування зниження ставки ФРС наступного місяця, а послаблення долара надало додаткову підтримку дорогоцінним металам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на спотове золото зросли на 2% до 4079,49 долара за унцію до 08:39 за Гринвічем (10:39 за Києвом), досягнувши максимуму з 27 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні зросли на 1,9% до 4087,80 долара за унцію.

Індекс долара впав на 0,1%, що зробило золото доступнішим для закордонних покупців.

"Слабкі дані викликають побоювання з приводу економіки США, і основна увага як і раніше приділяється індексу долара", - заявив Джигар Тріведі, старший аналітик Reliance Securities, додавши, що попит на безпечні активи також збільшився через продовження торгової війни і геополітичну напруженість, що сприяє зростанню металів.

Дані минулого тижня показали, що в жовтні в економіці США спостерігалося скорочення робочих місць, у тому числі в державному секторі та секторі роздрібної торгівлі, тоді як скорочення витрат компаніями та впровадження штучного інтелекту сприяли різкому зростанню оголошених звільнень.

Окрім того, згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, споживчі настрої в США на початку листопада впали до найнижчого рівня майже за 3,5 роки на тлі побоювань щодо економічних наслідків найтривалішого в історії призупинення роботи уряду.

Тим часом, Сенат США в неділю запропонував рішення про відновлення роботи федерального уряду та завершення 40-денного призупинення роботи, що призвело до вимушеного припинення роботи федеральних службовців.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт попередив в інтерв'ю, що вийшло в ефір у неділю, що економічне зростання США у четвертому кварталі може стати негативним, якщо призупинення роботи продовжиться.

Золото, яке не приносить прибутковості, як правило, демонструє хороші результати в умовах низьких відсоткових ставок та в періоди економічної невизначеності.

"Загалом, для золота це безпрограшний варіант, і загальний настрій оптимістичний... невдовзі ми можемо побачити рівні близько 4120-4130 доларів", - сказав Тріведі.

Спотові ціни на срібло зросли на 3,3% до 49,91 долара за унцію, досягнувши максимуму з 21 жовтня, платина зросла на 2% до 1576,25 долара, а паладій - на 1,7% до 1403,63 долара.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.