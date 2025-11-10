Ціни на золото досягли двотижневого максимуму на тлі слабких даних з США

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10614 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26876 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35122 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52477 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33933 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50468 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41465 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52477 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45903 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50468 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41465 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6072 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30024 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35288 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60990 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136981 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Ціни на золото досягли двотижневого максимуму на тлі слабких даних з США

Київ • УНН

 • 6198 перегляди

Ціни на спотове золото зросли на 2% до $4079,49 за унцію, досягнувши максимуму з 27 жовтня. Слабкі економічні дані США та послаблення долара зміцнили очікування зниження ставки ФРС наступного місяця.

Ціни на золото досягли двотижневого максимуму на тлі слабких даних з США

Ціни на золото зросли у понеділок на 2%, досягнувши найвищого рівня за два тижні, на тлі того, як слабкі економічні дані США зміцнили очікування зниження ставки ФРС наступного місяця, а послаблення долара надало додаткову підтримку дорогоцінним металам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на спотове золото зросли на 2% до 4079,49 долара за унцію до 08:39 за Гринвічем (10:39 за Києвом), досягнувши максимуму з 27 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні зросли на 1,9% до 4087,80 долара за унцію.

Індекс долара впав на 0,1%, що зробило золото доступнішим для закордонних покупців.

"Слабкі дані викликають побоювання з приводу економіки США, і основна увага як і раніше приділяється індексу долара", - заявив Джигар Тріведі, старший аналітик Reliance Securities, додавши, що попит на безпечні активи також збільшився через продовження торгової війни і геополітичну напруженість, що сприяє зростанню металів.

Дані минулого тижня показали, що в жовтні в економіці США спостерігалося скорочення робочих місць, у тому числі в державному секторі та секторі роздрібної торгівлі, тоді як скорочення витрат компаніями та впровадження штучного інтелекту сприяли різкому зростанню оголошених звільнень.

Окрім того, згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, споживчі настрої в США на початку листопада впали до найнижчого рівня майже за 3,5 роки на тлі побоювань щодо економічних наслідків найтривалішого в історії призупинення роботи уряду.

Тим часом, Сенат США в неділю запропонував рішення про відновлення роботи федерального уряду та завершення 40-денного призупинення роботи, що призвело до вимушеного припинення роботи федеральних службовців.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт попередив в інтерв'ю, що вийшло в ефір у неділю, що економічне зростання США у четвертому кварталі може стати негативним, якщо призупинення роботи продовжиться.

Золото, яке не приносить прибутковості, як правило, демонструє хороші результати в умовах низьких відсоткових ставок та в періоди економічної невизначеності.

"Загалом, для золота це безпрограшний варіант, і загальний настрій оптимістичний... невдовзі ми можемо побачити рівні близько 4120-4130 доларів", - сказав Тріведі.

Спотові ціни на срібло зросли на 3,3% до 49,91 долара за унцію, досягнувши максимуму з 21 жовтня, платина зросла на 2% до 1576,25 долара, а паладій - на 1,7% до 1403,63 долара.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Золото
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Сенат Сполучених Штатів Америки
Reuters
Китай