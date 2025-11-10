Цены на золото достигли двухнедельного максимума на фоне слабых данных из США

Цены на золото выросли в понедельник на 2%, достигнув самого высокого уровня за две недели, на фоне того, как слабые экономические данные США укрепили ожидания снижения ставки ФРС в следующем месяце, а ослабление доллара оказало дополнительную поддержку драгоценным металлам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на спотовое золото выросли на 2% до 4079,49 доллара за унцию к 08:39 по Гринвичу (10:39 по Киеву), достигнув максимума с 27 октября. Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 1,9% до 4087,80 доллара за унцию.

Индекс доллара упал на 0,1%, что сделало золото доступнее для зарубежных покупателей.

"Слабые данные вызывают опасения по поводу экономики США, и основное внимание по-прежнему уделяется индексу доллара", - заявил Джигар Триведи, старший аналитик Reliance Securities, добавив, что спрос на безопасные активы также увеличился из-за продолжения торговой войны и геополитической напряженности, что способствует росту металлов.

Данные прошлой недели показали, что в октябре в экономике США наблюдалось сокращение рабочих мест, в том числе в государственном секторе и секторе розничной торговли, тогда как сокращение расходов компаниями и внедрение искусственного интеллекта способствовали резкому росту объявленных увольнений.

Кроме того, согласно опросу, опубликованному в пятницу, потребительские настроения в США в начале ноября упали до самого низкого уровня почти за 3,5 года на фоне опасений относительно экономических последствий самого длительного в истории приостановления работы правительства.

Тем временем, Сенат США в воскресенье предложил решение о возобновлении работы федерального правительства и завершении 40-дневного приостановления работы, что привело к вынужденному прекращению работы федеральных служащих.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт предупредил в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, что экономический рост США в четвертом квартале может стать отрицательным, если приостановление работы продолжится.

Золото, которое не приносит доходности, как правило, демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок и в периоды экономической неопределенности.

"В целом, для золота это беспроигрышный вариант, и общий настрой оптимистичен... вскоре мы можем увидеть уровни около 4120-4130 долларов", - сказал Триведи.

Спотовые цены на серебро выросли на 3,3% до 49,91 доллара за унцию, достигнув максимума с 21 октября, платина выросла на 2% до 1576,25 доллара, а палладий - на 1,7% до 1403,63 доллара.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и россии. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.