$42.080.01
48.980.00
ukenru
12:08 • 334 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11301 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8566 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15471 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22458 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13428 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23404 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21858 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24278 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21093 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 338 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 11303 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10011 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17097 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Одарченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1536 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24593 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57064 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61615 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83865 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
Фільм

Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Авторська колонка Олени Сосєдки - фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions

Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити

Ми звикли вважати, що інвестиції – це про гроші. Про акції, нерухомість, депозити чи бізнес. Більшості здається, що головне накопичити, купити, зафіксувати. Але після років невизначеності, пандемії, війни та економічних потрясінь особисто я зрозуміла, що найцінніший актив – це ти сам. Знання, здоров’я, психічна стійкість і здатність тримати баланс, коли навколо все змінюється.

Нова логіка інвестицій

Ми пройшли через періоди, коли звичне зникало за одну ніч: робота, дім, плани. І саме тоді стало зрозуміло – не можна покластися лише на зовнішню стабільність. Справжня безпека всередині.

За даними дослідження The battle for mental well-being in Ukraine (BioMed Central, 2023), війна повністю змінила психологічний ландшафт нашої країни. Мільйони людей пережили втрати, вимушене переселення, щоденний стрес. Через це різко зросла потреба в підтримці. Але більшість українців звикли "триматися", навіть коли виснажені. Дослідники кажуть: психічне навантаження стало настільки великим, що без системної допомоги ми ризикуємо отримати хвилю вигорання, хронічної втоми й падіння продуктивності. І це не просто про психологію – це про економіку. Бо втрата ресурсу кожного з нас впливає на ефективність цілої країни.

Self-care як стратегія виживання

Саме тому завдання кожного з нас інвестувати у власні знання, навички й здоров’я – як фізичне, так і ментальне. Бо саме це стає нашою "валютою" в новій реальності. Адже ми не можемо контролювати економіку чи політику, але можемо контролювати свій розвиток. 

Вкладати час і гроші у себе – це не егоїзм, а стратегічне рішення. А навчання новому – це спосіб залишатися конкурентоспроможним і впевненим у завтрашньому дні. ​​Ще недавно ми вчили нове "на перспективу" – щоб не відстати, бути цікавими, йти в ногу з часом. А сьогодні ці навички стали мінімальним стандартом. Те, що здавалося інновацією, уже стало буденністю. І саме тому навчання, читання, опанування технологій – це не примха, а інвестиція, без якої неможливо залишатися конкурентним. Це внесок у власну капіталізацію.

Адже чим більше ми вкладаємо у себе знань, тим вищу "внутрішню вартість" маємо і на ринку праці, і в житті загалом. А ще це формує глибше відчуття власної гідності. Бо знання – це не лише про компетенцію, це про впевненість, самоповагу та внутрішню свободу.

Піклування про ментальне здоров’я – не розкіш, а потреба

Так само важливо інвестувати у відновлення. Сон, відпочинок, прогулянки, терапія, спорт – усе це не "опції розкоші", а базові потреби нашого організму. Ми звикли відкладати турботу про себе "на потім", але зараз це – питання виживання.

Піклуючись про ментальне здоров’я, ми не лише повертаємо собі спокій, ми підтримуємо власну продуктивність і здатність мислити стратегічно. Бо неможливо ухвалювати важливі рішення, коли ти виснажений. Неможливо допомагати іншим, якщо сам порожній.

Найкраща інвестиція – у себе

Інвестування в себе – це не про егоцентризм, а про відповідальність. І як фінтехекспертка я можу сказати: найнадійніший актив сьогодні – не у звітах і не в курсах валют, а в наших навичках, енергії та внутрішньому балансі. Тож, коли плануєте наступні фінансові кроки, не забудьте включити в цей список себе. Бо саме ця інвестиція ніколи не знеціниться.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Олена Сосєдка