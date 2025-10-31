$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 3226 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 11149 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 5050 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 16891 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12076 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17334 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23763 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13988 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23810 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21962 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 32461 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 5346 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 27518 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 21360 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 13228 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов

Киев • УНН

 • 11176 просмотра

Авторская колонка Елены Соседки - финтехэксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions

Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов

Мы привыкли считать, что инвестиции – это о деньгах. Об акциях, недвижимости, депозитах или бизнесе. Большинству кажется, что главное накопить, купить, зафиксировать. Но после лет неопределенности, пандемии, войны и экономических потрясений лично я поняла, что самый ценный актив – это ты сам. Знания, здоровье, психическая устойчивость и способность держать баланс, когда вокруг все меняется.

Новая логика инвестиций

Мы прошли через периоды, когда привычное исчезало за одну ночь: работа, дом, планы. И именно тогда стало понятно – нельзя полагаться только на внешнюю стабильность. Настоящая безопасность внутри.

По данным исследования The battle for mental well-being in Ukraine (BioMed Central, 2023), война полностью изменила психологический ландшафт нашей страны. Миллионы людей пережили потери, вынужденное переселение, ежедневный стресс. Из-за этого резко возросла потребность в поддержке. Но большинство украинцев привыкли "держаться", даже когда истощены. Исследователи говорят: психическая нагрузка стала настолько велика, что без системной помощи мы рискуем получить волну выгорания, хронической усталости и падения продуктивности. И это не просто о психологии – это об экономике. Потому что потеря ресурса каждого из нас влияет на эффективность целой страны.

Self-care как стратегия выживания

Именно поэтому задача каждого из нас инвестировать в собственные знания, навыки и здоровье – как физическое, так и ментальное. Потому что именно это становится нашей "валютой" в новой реальности. Ведь мы не можем контролировать экономику или политику, но можем контролировать свое развитие. 

Вкладывать время и деньги в себя – это не эгоизм, а стратегическое решение. А обучение новому – это способ оставаться конкурентоспособным и уверенным в завтрашнем дне. Ещё недавно мы учили новое "на перспективу" – чтобы не отстать, быть интересными, идти в ногу со временем. А сегодня эти навыки стали минимальным стандартом. То, что казалось инновацией, уже стало обыденностью. И именно поэтому обучение, чтение, освоение технологий – это не прихоть, а инвестиция, без которой невозможно оставаться конкурентным. Это вклад в собственную капитализацию.

Ведь чем больше мы вкладываем в себя знаний, тем выше "внутренняя стоимость" имеем и на рынке труда, и в жизни в целом. А ещё это формирует более глубокое чувство собственного достоинства. Потому что знания – это не только о компетенции, это об уверенности, самоуважении и внутренней свободе.

Забота о ментальном здоровье – не роскошь, а потребность

Так же важно инвестировать в восстановление. Сон, отдых, прогулки, терапия, спорт – всё это не "опции роскоши", а базовые потребности нашего организма. Мы привыкли откладывать заботу о себе "на потом", но сейчас это – вопрос выживания.

Заботясь о ментальном здоровье, мы не только возвращаем себе спокойствие, мы поддерживаем собственную продуктивность и способность мыслить стратегически. Потому что невозможно принимать важные решения, когда ты истощен. Невозможно помогать другим, если сам пуст.

Лучшая инвестиция – в себя

Инвестирование в себя – это не об эгоцентризме, а об ответственности. И как финтех-эксперт я могу сказать: самый надежный актив сегодня – не в отчетах и не в курсах валют, а в наших навыках, энергии и внутреннем балансе. Поэтому, когда планируете следующие финансовые шаги, не забудьте включить в этот список себя. Потому что именно эта инвестиция никогда не обесценится.

Лилия Подоляк

Елена Соседка