Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими

Печерський районний суд Києва скасував постанову слідчого Печерського управління поліції про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Справа була відкрита через ймовірне зловживання Зимою службовим становищем, пише УНН.

Справа головного юриста НБУ Зими

Кримінальне провадження проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань розпочало наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

У поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Пізніше у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, Олександром Зимою. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Водночас у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН повідомили, що планують зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти Зими.

Що вирішив суд?

В ухвалі, яка є в розпорядженні УНН, вказано, що слідчий суддя вважає постанову слідчого про закриття кримінального провадження передчасною і такою, що винесена "на підставі неповно проведеного досудового розслідування, без всебічного, повного, обʼєктивного дослідження даних".

Зокрема, слідчим не був проведений допит усіх можливих свідків у кримінальному провадженні, а також не була проведена виїмка документів у Національному банку України. Очевидно йдеться про сам лист за підписом Олександра Зими, який він направляв Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також інших документів, які стосуються позбавлення "Конкорду" банківської ліцензії.

Варто зауважити, що сам слідчий на засідання суду не зʼявився.

Скаргу – задовольнити. Постанову старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві від 22.07.2025 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100110000229 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст 364 КК України – скасувати - йдеться в ухвалі суду.

Таким чином матеріали кримінального провадження повернули на розслідування до поліції.

Експерти, опитані УНН, неодноразово вказували на факти, які можуть свідчити про зацікавленість правоохоронців затягувати розслідування справи проти головного юриста НБУ та спроби спустити її "на гальмах".