Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини

Печерський районний суд Києва вже третій місяць не може розглянути скаргу потерпілих на рішення слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександрі Зими через те, що поліція не надає суду матеріали справи. Як пояснив УНН колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець, така ситуація може свідчити про зацікавленість правоохоронців або ж мати ознаки незаконного впливу на них.

Маса причин може бути. Може втратили матеріали, а не хочуть визнати. Може дійсно не зацікавлені їх надати, бо може бути прийняте рішення, яке не входить у їхні інтереси. Може на них хтось здійснює вплив, щоб вони не виконували вимоги суду. Тут маса може бути причин і приводів це не робити