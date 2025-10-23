Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2714 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6368 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5148 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12737 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15036 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22575 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14060 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13476 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20982 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.7м/с
65%
746мм
Популярнi новини
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 20507 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 18888 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 18331 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 11334 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5210 перегляди
Публікації
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2724 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 6386 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22577 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5434 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Кая Каллас
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 28655 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 48640 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 62618 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 71387 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60887 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини

Київ • УНН

 • 5170 перегляди

Печерський райсуд Києва три місяці не може розглянути скаргу на закриття справи проти Олександра Зими через ненадання поліцією матеріалів. Ексзаступник генпрокурора Олексій Баганець пояснив, що це може свідчити про зацікавленість правоохоронців або вплив на них.

Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини

Печерський районний суд Києва вже третій місяць не може розглянути скаргу потерпілих на рішення слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександрі Зими через те, що поліція не надає суду матеріали справи. Як пояснив УНН колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець, така ситуація може свідчити про зацікавленість правоохоронців або ж мати ознаки незаконного впливу на них.

Маса причин може бути. Може втратили матеріали, а не хочуть визнати. Може дійсно не зацікавлені їх надати, бо може бути прийняте рішення, яке не входить у їхні інтереси. Може на них хтось здійснює вплив, щоб вони не виконували вимоги суду. Тут маса може бути причин і приводів це не робити

- зазначив Олексій Баганець.

За словами юриста, якщо слідчі не виконують вимоги суду щодо надання матеріалів кримінального провадження – їх необхідно притягти до відповідальності. Це належить до компетенції головуючого судді в судовому процесі.

В нього цілий арсенал є. Якщо хтось не зʼявляється на виклик, наприклад - так само, застосувати привід. Накласти адміністративне стягнення за невиконання вимог суду. Там цілий арсенал. Кожний суддя знає, як йому поступити, якщо, звичайно, він зацікавлений (в тому, щоб справа рухалася – ред.)

- зазначив Баганець.

Додамо

Раніше у Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, Олександром Зимою. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Водночас у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН повідомили, що планують зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти Зими.

Нагадаємо

Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли   у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національний банк України
Київ