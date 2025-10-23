Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины

Печерский районный суд Киева уже третий месяц не может рассмотреть жалобу потерпевших на решение следователя о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александры Зимы из-за того, что полиция не предоставляет суду материалы дела. Как пояснил УНН бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец, такая ситуация может свидетельствовать о заинтересованности правоохранителей или же иметь признаки незаконного влияния на них.

Масса причин может быть. Могут потерять материалы, а не хотят признать. Может, действительно не заинтересованы их предоставить, потому что может быть принято решение, которое не входит в их интересы. Может, на них кто-то оказывает влияние, чтобы они не выполняли требования суда. Здесь масса может быть причин и поводов это не делать - отметил Алексей Баганец.

По словам юриста, если следователи не выполняют требования суда по предоставлению материалов уголовного производства – их необходимо привлечь к ответственности. Это относится к компетенции председательствующего судьи в судебном процессе.

У него целый арсенал есть. Если кто-то не является на вызов, например - так же, применить привод. Наложить административное взыскание за невыполнение требований суда. Там целый арсенал. Каждый судья знает, как ему поступить, если, конечно, он заинтересован (в том, чтобы дело двигалось – ред.) - отметил Баганец.

Добавим

Ранее в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в ответ на запрос УНН подтвердили, что следователь закрыл уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, Александром Зимой. Дело было закрыто из-за якобы отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по этому делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства. В то же время в Киевской городской прокуратуре в ответ на запрос УНН сообщили, что планируют выяснить законность закрытия уголовного производства против Зимы.

Напомним

Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.