Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Печерский райсуд Киева отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Дело касается возможного злоупотребления служебным положением и возвращено на расследование.

Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы

Печерский районный суд Киева отменил постановление следователя Печерского управления полиции о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Дело было открыто из-за вероятного злоупотребления Зимой служебным положением, пишет УНН.

Дело главного юриста НБУ Зимы

Уголовное производство против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований начало в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.

Позже в следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в ответ на запрос УНН подтвердили, что следователь закрыл уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, Александром Зимой. Дело было закрыто из-за якобы отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по этому делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства. В то же время в Киевской городской прокуратуре в ответ на запрос УНН сообщили, что планируют выяснить законность закрытия уголовного производства против Зимы.

Что решил суд?

В определении, которое есть в распоряжении УНН, указано, что следственный судья считает постановление следователя о закрытии уголовного производства преждевременным и таким, что вынесено "на основании неполно проведенного досудебного расследования, без всестороннего, полного, объективного исследования данных".

В частности, следователем не был проведен допрос всех возможных свидетелей в уголовном производстве, а также не была проведена выемка документов в Национальном банке Украины. Очевидно речь идет о самом письме за подписью Александра Зимы, которое он направлял Фонду гарантирования вкладов физических лиц, а также других документов, касающихся лишения "Конкорда" банковской лицензии.

Стоит отметить, что сам следователь на заседание суда не явился.

Жалобу – удовлетворить. Постановление старшего следователя следственного отдела Печерского УП ГУ НП в г. Киеве от 22.07.2025 о закрытии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований за № 62023100110000229 от 28.12.2023, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 364 УК Украины – отменить

- говорится в определении суда.

Таким образом материалы уголовного производства вернули на расследование в полицию.

Эксперты, опрошенные УНН, неоднократно указывали на факты, которые могут свидетельствовать о заинтересованности правоохранителей затягивать расследование дела против главного юриста НБУ и попытки спустить ее "на тормозах".

Лилия Подоляк

