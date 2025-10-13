Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
Київ • УНН
13 жовтня золото подорожчало на 1,5% до рекордних $4078,05 за унцію, а ф'ючерси зросли на 2,3% до $4093,50, що сталося на тлі посилення торговельних конфліктів між США та Китаєм. Срібло підскочило на 2,7% до $51,70, платина на 2,9% до $1635,35, а паладій на 3,6% до $1452,50.
У понеділок, 13 жовтня, золото піднялося до рекордного рівня на тлі поновлення торговельних напружень між США і Китаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Станом на 05:38 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 1,5% до рекордного рівня 4078,05 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 2,3% до 4093,50 доларів. Спотове срібло підскочило на 2,7% до рекордного рівня 51,70 долара за унцію.
Водночас платина подорожчала на 2,9% до 1635,35 доларів, а паладій - на 3,6% до 1452,50 доларів.
Нагадаємо
За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.
А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.
Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.