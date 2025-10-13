Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Киев • УНН
13 октября золото подорожало на 1,5% до рекордных $4078,05 за унцию, а фьючерсы выросли на 2,3% до $4093,50, что произошло на фоне усиления торговых конфликтов между США и Китаем. Серебро подскочило на 2,7% до $51,70, платина на 2,9% до $1635,35, а палладий на 3,6% до $1452,50.
В понедельник, 13 октября, золото поднялось до рекордного уровня на фоне возобновления торговых напряжений между США и Китаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По состоянию на 05:38 по Гринвичу спотовое золото подорожало на 1,5% до рекордного уровня 4078,05 долларов за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 2,3% до 4093,50 долларов. Спотовое серебро подскочило на 2,7% до рекордного уровня 51,70 доллара за унцию.
В то же время платина подорожала на 2,9% до 1635,35 долларов, а палладий - на 3,6% до 1452,50 долларов.
Напомним
По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.
А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.
Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.