Ціни на золото впали до тижневого мінімуму на тлі зменшення очікувань щодо зниження ставки ФРС

$42.070.02
48.790.20
ukenru
12:54 • 1456 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 4192 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 13560 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 21832 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 18902 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 55957 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 48053 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 44087 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36920 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 26139 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 18853 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 20375 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo07:46 • 9564 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 7320 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 7384 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 73313 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 104107 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 95660 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 152939 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 129703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Одарченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 1478 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 4512 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 7784 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 29439 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 38331 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Свіфт

Ціни на золото впали до тижневого мінімуму на тлі зменшення очікувань щодо зниження ставки ФРС

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Ціни на золото знизилися до найнижчого рівня більш ніж за тиждень, оскільки ринки зменшили очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США наступного місяця. Спотова ціна на золото впала на 0,1% до $4041,54 за унцію, а ф'ючерси на золото з постачанням у грудні знизилися на 0,8% до $4040,30 за унцію.

Ціни на золото впали до тижневого мінімуму на тлі зменшення очікувань щодо зниження ставки ФРС

Ціни на золото впали у вівторок до найнижчого рівня більш ніж за тиждень, на тлі того, як падіння ставок на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США наступного місяця призвело до зниження попиту напередодні публікації економічних даних Сполучених Штатів із затримкою цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1% до $4041,54 за унцію за 10:27 за Гринвічем (12:27 за Києвом) після досягнення мінімуму з 10 листопада раніше під час сесії. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні впали на 0,8% до $4040,30 за унцію.

"Учасники ринку оцінюють зниження процентних ставок у США після більш рішучих коментарів представників ФРС", - заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

"Я очікую, що ціни на золото скоро досягнуть дна, оскільки я все ще бачу, що ФРС знижуватиме ставки кілька разів протягом наступних кварталів, а диверсифікація центральних банків у золото залишається сильною", - додав він.

Ринки знизили свої ставки на зниження ставки ФРС в наступному місяці до трохи більше ніж 46%, порівняно з 67% минулого тижня, як показав інструмент CME FedWatch. 

Найтриваліша зупинка роботи уряду (шатдаун) у США, що завершилася минулого тижня, призвела до зупинення публікації офіційних економічних даних, залишивши політиків і трейдерів зненацька напередодні засідання ФРС з питань політики наступного місяця.

Трейдери сподівалися, що поновлення публікації офіційних даних підтвердить необхідність зниження ставки в грудні, але ці надії згасли, на тлі того, як минулого тижня все більше представників ФРС почали виявляти обережність.

Заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив у понеділок, що центральному банку США необхідно "рухатися повільно" з подальшим зниженням ставок.

Недохідне золото, як правило, демонструє добрі результати в умовах низьких відсоткових ставок та в періоди економічної невизначеності.

Інвестори чекатимуть публікації протоколу останнього засідання ФРС у середу та даних із зайнятості поза сільським господарством за вересень, які мають бути опубліковані у четвер, щоб отримати подальші сигнали.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо сприятливе фундаментальне тло для золота в довгостроковій перспективі. Економіка США продовжує сповільнюватися, відсоткові ставки в США, як очікується, знизяться, і, як наслідок, долар США має послабшати", - заявив аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,4% до 50,38 доларів за унцію, платина - на 0,3% до 1537,55 доларів, а паладій - на 0,6% до 1400,69 доларів.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Золото
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Китай
Сполучені Штати Америки