Ціни на золото впали до тижневого мінімуму на тлі зменшення очікувань щодо зниження ставки ФРС

Ціни на золото впали у вівторок до найнижчого рівня більш ніж за тиждень, на тлі того, як падіння ставок на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США наступного місяця призвело до зниження попиту напередодні публікації економічних даних Сполучених Штатів із затримкою цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1% до $4041,54 за унцію за 10:27 за Гринвічем (12:27 за Києвом) після досягнення мінімуму з 10 листопада раніше під час сесії. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні впали на 0,8% до $4040,30 за унцію.

"Учасники ринку оцінюють зниження процентних ставок у США після більш рішучих коментарів представників ФРС", - заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

"Я очікую, що ціни на золото скоро досягнуть дна, оскільки я все ще бачу, що ФРС знижуватиме ставки кілька разів протягом наступних кварталів, а диверсифікація центральних банків у золото залишається сильною", - додав він.

Ринки знизили свої ставки на зниження ставки ФРС в наступному місяці до трохи більше ніж 46%, порівняно з 67% минулого тижня, як показав інструмент CME FedWatch.

Найтриваліша зупинка роботи уряду (шатдаун) у США, що завершилася минулого тижня, призвела до зупинення публікації офіційних економічних даних, залишивши політиків і трейдерів зненацька напередодні засідання ФРС з питань політики наступного місяця.

Трейдери сподівалися, що поновлення публікації офіційних даних підтвердить необхідність зниження ставки в грудні, але ці надії згасли, на тлі того, як минулого тижня все більше представників ФРС почали виявляти обережність.

Заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив у понеділок, що центральному банку США необхідно "рухатися повільно" з подальшим зниженням ставок.

Недохідне золото, як правило, демонструє добрі результати в умовах низьких відсоткових ставок та в періоди економічної невизначеності.

Інвестори чекатимуть публікації протоколу останнього засідання ФРС у середу та даних із зайнятості поза сільським господарством за вересень, які мають бути опубліковані у четвер, щоб отримати подальші сигнали.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо сприятливе фундаментальне тло для золота в довгостроковій перспективі. Економіка США продовжує сповільнюватися, відсоткові ставки в США, як очікується, знизяться, і, як наслідок, долар США має послабшати", - заявив аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,4% до 50,38 доларів за унцію, платина - на 0,3% до 1537,55 доларів, а паладій - на 0,6% до 1400,69 доларів.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.