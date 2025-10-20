$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 1504 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5778 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13829 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23987 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52321 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27804 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28989 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10940 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25586 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26230 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 21493 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36681 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 8828 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 16228 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа10:40 • 13822 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 52300 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36734 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 112331 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78578 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 157021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Лондон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 62279 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 62002 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 81174 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 79199 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 105170 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
ATACMS
IPad Pro
Гриби

Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді

Київ • УНН

 • 5774 перегляди

Законопроєкт про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні отримав 2500 правок, що затримує його розгляд та голосування у другому читанні. Наразі не визначено, хто буде регулятором – НБУ чи НКЦПФР.

Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді

До законопроєкту про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та правил їх оподаткування подано вже 2500 правок, а тому внесення у сесійний зал та голосування в другому читанні відбудеться лише після їх повного розгляду, а отже точної дати голосування в залі наразі назвати неможливо. Про це в коментарі УНН розповіла народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. 

Що передбачає закон та поточний стан 

3 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та встановлює правила їх оподаткування.

Документ передбачає, що загальна ставка оподаткування операцій з віртуальними активами становитиме 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Водночас у перший рік після набуття чинності закону діятиме пільгова ставка у 5% для виведення коштів у фіат (звичайні гроші).

Проте, наразі досі не визначено, хто буде регулятором - Національний банк України чи Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків. 

Наразі законопроєкт готується профільним комітетом до другого читання. 

Рада зробила крок до легалізації криптовалюти03.09.25, 12:24 • 31555 переглядiв

Перспективи ухвалення

Як розповіла Василевська-Смаглюк, термін подачі правок між першим та другим читанням вже завершився, і з наступного тижня планується розпочати попередню роботу над ними, зокрема у форматі робочих груп. 

Точної дати підготовки фінального документа наразі немає, оскільки спочатку необхідно розглянути всі правки, провести робочі групи з усіма зацікавленими сторонами та винести проєкт на розгляд Комітету. Оскільки правок багато, цей процес може бути тривалим 

- повідомила Василевська-Смаглюк. 

За її словами, на сьогодні до законопроєкту подано 2500 правок, проте "деякі з них мають спамовий характер". 

Вона наголошує, що "питання визначення основного регулятора залишається дискусійним". 

Згідно з поточною редакцією законопроєкту, регулятора визначатиме Кабінет міністрів України у встановленому ним порядку, за погодженням з Національним банком. При цьому, сам Національний банк також може бути визначений Регулятором 

- додає нардеп.

Окрім того, нардеп зазначає, що "внесення у сесійний зал та голосування в другому читанні відбудеться лише після повного розгляду всіх 2500 правок, проведення необхідних робочих груп та фінального затвердження законопроєкту на Комітеті". 

Тому точної дати голосування в залі наразі назвати неможливо, але сподіваємось, що цей строк буде коротким, так як прийняття цього законопроєкту є наближенням до гармонізації з європейським законодавством, а саме гармонізації з принципами MiCA 

- резюмувала нардеп. 

Додамо

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН розповіла, що легалізація криптовалют в Україні є вигідною як для держави, так і для бізнесу. По-перше, це захист прав користувачів та інвесторів, залучення капіталу й створення нових робочих місць. По-друге, держава зможе отримувати додаткові десятки мільярдів гривень податкових надходжень щороку — кошти, які можуть піти на оборону, соціальні програми та відбудову.

Зрозумілі прозорі правила оподаткування і спрощене декларування криптовалют, за її словами, стимулюватиме бізнес вийти з тіні та зробить Україну фінансовим хабом Східної Європи.

На думку фінтехекспертки, ухвалення законопроєкту про криптовалюти стане історичним кроком, адже зараз ринок існує без регуляції, і держава втрачає величезні ресурси. Врегулювання ж дозволить забезпечити прозорість, захист інвесторів і довіру міжнародних партнерів.

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні03.04.25, 09:00 • 200866 переглядiв

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національний банк України
Верховна Рада України
Україна