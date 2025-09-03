$41.360.01
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Документ передбачає оподаткування прибутку від криптооперацій.

Рада зробила крок до легалізації криптовалюти

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Рада проголосувала в першому читанні #10225-д – легалізація ринку з віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування. За основу – 246

- написав Железняк у Telegram.

Нардеп зазначив, що в законопроєкті буде дуже багато змін до другого читання.

P.S. Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік). Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо

- заявив Железняк.

Доповнення

Законопроєкт про легалізацію криптовалюти було внесено до Верховної Ради в листопаді 2023 року під номером №10225. В квітні цього року головний комітет - комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт - №10225-д.

В квітні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі УНН зазначав, що НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень.

Додамо

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена СосєдкаОлена Сосєдка у коментарі УНН розповіла, що легалізація криптовалют в Україні є вигідною як для держави, так і для бізнесу. По-перше, це захист прав користувачів та інвесторів, залучення капіталу й створення нових робочих місць. По-друге, держава зможе отримувати додаткові десятки мільярдів гривень податкових надходжень щороку — кошти, які можуть піти на оборону, соціальні програми та відбудову.

Зрозумілі прозорі правила оподаткування і спрощене декларування криптовалют, за її словами, стимулюватиме бізнес вийти з тіні та зробить Україну фінансовим хабом Східної Європи.

На думку фінтехекспертки, ухвалення законопроєкту про криптовалюти стане історичним кроком, адже зараз ринок існує без регуляції, і держава втрачає величезні ресурси. Врегулювання ж дозволить забезпечити прозорість, захист інвесторів і довіру міжнародних партнерів.

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні03.04.25, 09:00 • 200694 перегляди

Анна Мурашко

