Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Київ • УНН
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Документ передбачає оподаткування прибутку від криптооперацій.
Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Рада проголосувала в першому читанні #10225-д – легалізація ринку з віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування. За основу – 246
Нардеп зазначив, що в законопроєкті буде дуже багато змін до другого читання.
P.S. Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік). Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо
Доповнення
Законопроєкт про легалізацію криптовалюти було внесено до Верховної Ради в листопаді 2023 року під номером №10225. В квітні цього року головний комітет - комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт - №10225-д.
В квітні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі УНН зазначав, що НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень.
Додамо
Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена СосєдкаОлена Сосєдка у коментарі УНН розповіла, що легалізація криптовалют в Україні є вигідною як для держави, так і для бізнесу. По-перше, це захист прав користувачів та інвесторів, залучення капіталу й створення нових робочих місць. По-друге, держава зможе отримувати додаткові десятки мільярдів гривень податкових надходжень щороку — кошти, які можуть піти на оборону, соціальні програми та відбудову.
Зрозумілі прозорі правила оподаткування і спрощене декларування криптовалют, за її словами, стимулюватиме бізнес вийти з тіні та зробить Україну фінансовим хабом Східної Європи.
На думку фінтехекспертки, ухвалення законопроєкту про криптовалюти стане історичним кроком, адже зараз ринок існує без регуляції, і держава втрачає величезні ресурси. Врегулювання ж дозволить забезпечити прозорість, захист інвесторів і довіру міжнародних партнерів.
