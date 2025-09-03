Рада сделала шаг к легализации криптовалюты

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Нардеп отметил, что в законопроекте будет очень много изменений ко второму чтению.

P.S. Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год). Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно