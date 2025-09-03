$41.360.01
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации виртуальных активов. Документ предусматривает налогообложение прибыли от криптоопераций.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада проголосовала в первом чтении #10225-д – легализация рынка виртуальных активов (крипты) в Украине и определение правил их налогообложения. За основу – 246

- написал Железняк в Telegram.

Нардеп отметил, что в законопроекте будет очень много изменений ко второму чтению.

P.S. Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год). Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно

- заявил Железняк.

Дополнение

Законопроект о легализации криптовалюты был внесен в Верховную Раду в ноябре 2023 года под номером №10225. В апреле этого года главный комитет - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу доработанный законопроект - №10225-д.

В апреле председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии УНН отмечал, что НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Национальный банк Украины поддерживает новый законопроект по урегулированию обращения криптоактивов, однако имеет ряд замечаний.

Добавим

Ранее финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка Елена Соседка в комментарии УНН рассказала, что легализация криптовалют в Украине выгодна как для государства, так и для бизнеса. Во-первых, это защита прав пользователей и инвесторов, привлечение капитала и создание новых рабочих мест. Во-вторых, государство сможет получать дополнительные десятки миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно — средства, которые могут пойти на оборону, социальные программы и восстановление.

По ее словам, понятные прозрачные правила налогообложения и упрощенное декларирование криптовалют будет стимулировать бизнес выйти из тени и сделает Украину финансовым хабом Восточной Европы.

По мнению финтех-эксперта, принятие законопроекта о криптовалютах станет историческим шагом, ведь сейчас рынок существует без регуляции, и государство теряет огромные ресурсы. Урегулирование же позволит обеспечить прозрачность, защиту инвесторов и доверие международных партнеров.

Анна Мурашко

