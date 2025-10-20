$41.730.10
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде

Киев • УНН

 • 3388 просмотра

Законопроект о легализации рынка виртуальных активов в Украине получил 2500 поправок, что задерживает его рассмотрение и голосование во втором чтении. Пока не определено, кто будет регулятором – НБУ или НКЦБФР.

Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде

К законопроекту о легализации рынка виртуальных активов в Украине и правил их налогообложения подано уже 2500 поправок, а потому внесение в сессионный зал и голосование во втором чтении состоится только после их полного рассмотрения, а значит точной даты голосования в зале пока назвать невозможно. Об этом в комментарии УНН рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Что предусматривает закон и текущее состояние

3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий легализацию рынка виртуальных активов в Украине и устанавливающий правила их налогообложения.

Документ предусматривает, что общая ставка налогообложения операций с виртуальными активами составит 18% налога на прибыль и 5% военного сбора. В то же время в первый год после вступления закона в силу будет действовать льготная ставка в 5% для вывода средств в фиат (обычные деньги).

Однако пока до сих пор не определено, кто будет регулятором – Национальный банк Украины или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам.

Сейчас законопроект готовится профильным комитетом ко второму чтению.

Перспективы принятия

Как рассказала Василевская-Смаглюк, срок подачи поправок между первым и вторым чтением уже завершился, и со следующей недели планируется начать предварительную работу над ними, в частности в формате рабочих групп.

Точной даты подготовки финального документа пока нет, поскольку сначала необходимо рассмотреть все поправки, провести рабочие группы со всеми заинтересованными сторонами и вынести проект на рассмотрение Комитета. Поскольку поправок много, этот процесс может быть длительным

- сообщила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, на сегодня к законопроекту подано 2500 поправок, однако "некоторые из них носят спамовый характер".

Она отмечает, что "вопрос определения основного регулятора остается дискуссионным".

Согласно текущей редакции законопроекта, регулятора будет определять Кабинет министров Украины в установленном им порядке, по согласованию с Национальным банком. При этом сам Национальный банк также может быть определен Регулятором

- добавляет нардеп.

Кроме того, нардеп отмечает, что "внесение в сессионный зал и голосование во втором чтении состоится только после полного рассмотрения всех 2500 поправок, проведения необходимых рабочих групп и финального утверждения законопроекта на Комитете".

Поэтому точной даты голосования в зале пока назвать невозможно, но надеемся, что этот срок будет коротким, так как принятие этого законопроекта является приближением к гармонизации с европейским законодательством, а именно гармонизации с принципами MiCA

- резюмировала нардеп.

Добавим

Ранее финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН рассказала, что легализация криптовалют в Украине выгодна как для государства, так и для бизнеса. Во-первых, это защита прав пользователей и инвесторов, привлечение капитала и создание новых рабочих мест. Во-вторых, государство сможет получать дополнительные десятки миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно — средства, которые могут пойти на оборону, социальные программы и восстановление.

Понятные прозрачные правила налогообложения и упрощенное декларирование криптовалют, по ее словам, будет стимулировать бизнес выйти из тени и сделает Украину финансовым хабом Восточной Европы.

По мнению финтех-эксперта, принятие законопроекта о криптовалютах станет историческим шагом, ведь сейчас рынок существует без регуляции, и государство теряет огромные ресурсы. Урегулирование же позволит обеспечить прозрачность, защиту инвесторов и доверие международных партнеров.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Конкорд Банк
Елена Соседка
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Украина