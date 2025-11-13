Золото перевищило 3-тижневий максимум після завершення рекордного шатдауну у США

Ціни на золото в четвер зросли до більш ніж тритижневого максимуму на тлі очікувань, що відновлення роботи уряду США призведе до підвищення рівня держборгу, тоді як публікація відкладених економічних даних США може прояснити політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 4235,56 долара за унцію станом на 10:16 за Гринвічем (12:16 за Києвом), досягнувши максимуму з 21 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні зросли на 0,6% до 4240,10 долара за унцію.

"Коштовні метали ростуть разом з акціями, оскільки трейдери продовжують випереджати "голубиний" настрій, а вирішення проблеми призупинення роботи уряду США не вплине на динаміку ринку, оскільки, як очікується, сприятиме зростанню рівня заборгованості", - заявив Уго Паскаль, трейдер дорогоцінними металами в InProved.

Фізичний попит на срібло і золото залишається високим, а останні економічні показники США сигналізують про послаблення зростання, що є сприятливим фактором для цін на метали.

Президент США Дональд Трамп у середу підписав закон, який припиняє 43-денне призупинення роботи уряду (шатдаун), найтриваліше в історії США, через яке було затримано важливі економічні дані, такі як дані про зайнятість та інфляцію.

Угода передбачає фінансування федеральних операцій до 30 січня, проте, за прогнозами, державний борг щорічно збільшуватиметься на 1,8 трильйона доларів на додачу до 38-трильйонного боргу.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл застеріг від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, частково через відсутність даних, і минулого місяця знизив відсоткову ставку на чверть пункту.

Економісти заявили, що Міністерству праці США слід віддати пріоритет листопадовим даним щодо зайнятості та інфляції, щоб забезпечити керівництву ФРС актуальну інформацію на грудневому засіданні з питань політики.

Опитування Reuters показало, що 80% економістів очікують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця.

Нижчі процентні ставки зазвичай вигідні для золота, яке не дає дохідності та часто розглядається як актив-притулок у періоди економічної невизначеності.

Ціна на золото, що подорожчало на 61% з початку року, досягла рекордних 4381,21 долара США 20 жовтня, чому сприяли економічні та геополітичні побоювання, зростання припливу коштів до ETF та очікування подальшого зниження ставок.

Спотові ціни на срібло зросли на 1,2% до 54,05 долара США за унцію, наблизившись до рекордного максимуму, досягнутого 17 жовтня.

Ціна на платину залишилася стабільною на рівні 1615 доларів США, а на паладій – на 0,8% до 1485,26 доларів США.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.