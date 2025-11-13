Золото перевищило 3-тижневий максимум після завершення рекордного шатдауну у США

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7832 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 21096 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52965 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 34122 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33848 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71403 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42949 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39402 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37435 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33320 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52981 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71417 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58314 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46895 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54955 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54903 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44731 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83102 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82666 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Золото перевищило 3-тижневий максимум після завершення рекордного шатдауну у США

Київ • УНН

 • 2282 перегляди

Ціни на золото зросли до понад тритижневого максимуму через очікування підвищення держборгу США та публікацію економічних даних. Спотова ціна зросла на 0,9% до 4235,56 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до 4240,10 долара за унцію.

Золото перевищило 3-тижневий максимум після завершення рекордного шатдауну у США

Ціни на золото в четвер зросли до більш ніж тритижневого максимуму на тлі очікувань, що відновлення роботи уряду США призведе до підвищення рівня держборгу, тоді як публікація відкладених економічних даних США може прояснити політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 4235,56 долара за унцію станом на 10:16 за Гринвічем (12:16 за Києвом), досягнувши максимуму з 21 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні зросли на 0,6% до 4240,10 долара за унцію.

"Коштовні метали ростуть разом з акціями, оскільки трейдери продовжують випереджати "голубиний" настрій, а вирішення проблеми призупинення роботи уряду США не вплине на динаміку ринку, оскільки, як очікується, сприятиме зростанню рівня заборгованості", - заявив Уго Паскаль, трейдер дорогоцінними металами в InProved.

Фізичний попит на срібло і золото залишається високим, а останні економічні показники США сигналізують про послаблення зростання, що є сприятливим фактором для цін на метали.

Президент США Дональд Трамп у середу підписав закон, який припиняє 43-денне призупинення роботи уряду (шатдаун), найтриваліше в історії США, через яке було затримано важливі економічні дані, такі як дані про зайнятість та інфляцію.

Угода передбачає фінансування федеральних операцій до 30 січня, проте, за прогнозами, державний борг щорічно збільшуватиметься на 1,8 трильйона доларів на додачу до 38-трильйонного боргу.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл застеріг від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, частково через відсутність даних, і минулого місяця знизив відсоткову ставку на чверть пункту.

Економісти заявили, що Міністерству праці США слід віддати пріоритет листопадовим даним щодо зайнятості та інфляції, щоб забезпечити керівництву ФРС актуальну інформацію на грудневому засіданні з питань політики.

Опитування Reuters показало, що 80% економістів очікують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця.

Нижчі процентні ставки зазвичай вигідні для золота, яке не дає дохідності та часто розглядається як актив-притулок у періоди економічної невизначеності.

Ціна на золото, що подорожчало на 61% з початку року, досягла рекордних 4381,21 долара США 20 жовтня, чому сприяли економічні та геополітичні побоювання, зростання припливу коштів до ETF та очікування подальшого зниження ставок.

Спотові ціни на срібло зросли на 1,2% до 54,05 долара США за унцію, наблизившись до рекордного максимуму, досягнутого 17 жовтня.

Ціна на платину залишилася стабільною на рівні 1615 доларів США, а на паладій – на 0,8% до 1485,26 доларів США.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Тренд
Золото
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Reuters
Дональд Трамп
Китай