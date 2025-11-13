Золото превысило 3-недельный максимум после завершения рекордного шатдауна в США

Цены на золото в четверг выросли до более чем трехнедельного максимума на фоне ожиданий, что возобновление работы правительства США приведет к повышению уровня госдолга, тогда как публикация отложенных экономических данных США может прояснить политику Федеральной резервной системы относительно процентных ставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 4235,56 доллара за унцию по состоянию на 10:16 по Гринвичу (12:16 по Киеву), достигнув максимума с 21 октября. Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 0,6% до 4240,10 доллара за унцию.

"Драгоценные металлы растут вместе с акциями, поскольку трейдеры продолжают опережать "голубиное" настроение, а решение проблемы приостановки работы правительства США не повлияет на динамику рынка, поскольку, как ожидается, будет способствовать росту уровня задолженности", - заявил Уго Паскаль, трейдер драгоценными металлами в InProved.

Физический спрос на серебро и золото остается высоким, а последние экономические показатели США сигнализируют об ослаблении роста, что является благоприятным фактором для цен на металлы.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, который прекращает 43-дневную приостановку работы правительства (шатдаун), самую длительную в истории США, из-за которой были задержаны важные экономические данные, такие как данные о занятости и инфляции.

Соглашение предусматривает финансирование федеральных операций до 30 января, однако, по прогнозам, государственный долг ежегодно будет увеличиваться на 1,8 триллиона долларов в дополнение к 38-триллионному долгу.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предостерег от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, отчасти из-за отсутствия данных, и в прошлом месяце снизил процентную ставку на четверть пункта.

Экономисты заявили, что Министерству труда США следует отдать приоритет ноябрьским данным по занятости и инфляции, чтобы обеспечить руководству ФРС актуальную информацию на декабрьском заседании по вопросам политики.

Опрос Reuters показал, что 80% экономистов ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце.

Более низкие процентные ставки обычно выгодны для золота, которое не дает доходности и часто рассматривается как актив-убежище в периоды экономической неопределенности.

Цена на золото, подорожавшее на 61% с начала года, достигла рекордных 4381,21 доллара США 20 октября, чему способствовали экономические и геополитические опасения, рост притока средств в ETF и ожидания дальнейшего снижения ставок.

Спотовые цены на серебро выросли на 1,2% до 54,05 доллара США за унцию, приблизившись к рекордному максимуму, достигнутому 17 октября.

Цена на платину осталась стабильной на уровне 1615 долларов США, а на палладий – на 0,8% до 1485,26 долларов США.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и россии. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.