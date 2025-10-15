$41.750.14
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався

Київ • УНН

 • 4824 перегляди

Печерський райсуд Києва другий місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти Олександра Зими. Засідання перенесли на 28 жовтня через непередачу поліцією матеріалів.

Печерський районний суд Києва вже другий місяць не може розглянути скаргу на рішення слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Засідання в черговий раз відклали до 28 жовтня, пише УНН.

"Перенесли справу на 28 жовтня, на 14 годину", - повідомили УНН в Печерському райсуді Києва.

Водночас причину відкладення судового засідання там не назвали. Однак, за даними УНН, суддя Анна Гридасова не змогла розглянути скаргу потерпілої сторони через те, що поліція не передала до суду матеріали кримінального провадження.

Це очевидне затягування з боку правоохоронного органу, адже судове засідання не може відбутися вже другий місяць.

Додамо

Раніше у Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, Олександром Зимою. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Водночас у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН повідомили, що планують зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти Зими.

Нагадаємо

Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національний банк України
Київ