Ціни на золото зростають на тлі слабких даних зі США

На азійських торгах у середу золото подорожчало майже на 1% – цьому сприяло ослаблення долара та слабкі економічні дані зі США, які посилили очікування, що Федеральна резервна система може знизити процентну ставку вже у грудні. Попит на безпечні активи залишається високим попри зростання ризикових ринків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnvesting.

Деталі

У вівторок і середу ціни на золото зростали після публікації кількох слабких показників за вересень. Роздрібні продажі майже не змінилися, а базова інфляція виробників впала сильніше, ніж прогнозувалося. Це посилило сигнал про охолодження економіки США.

Ці дані стануть одними з останніх, які ФРС отримає перед грудневим засіданням. Очікується, що через тривале припинення роботи уряду публікація жовтневих показників зайнятості та інфляції буде відтермінована. Звіт щодо індексу PCE, ключового показника інфляції для ФРС, перенесли на 5 грудня.

Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 9–10 грудня зросла до 80,7% – проти 42,4% минулого тижня, свідчать дані CME FedWatch.

Також, спотова ціна на золото піднялася на 0,9% – до 4 166,13 дол. за унцію, а ф'ючерси на лютий додали стільки ж – до 4 201,15 дол. Ослаблення долара зробило дорогоцінні метали дешевшими для покупців за межами США.

Зросли й ціни на інші дорогоцінні метали:

срібло – на 1%, до 52,0215 дол. за унцію;

платина – на 0,2%, до 1559,90 дол. за унцію.

На Лондонській біржі металів ф’ючерси на мідь подорожчали на 0,3% – до 10 992,90 дол. за тонну, після того, як чилійська Codelco оголосила про плани різко підвищити ціни для китайських клієнтів.

Нижчі процентні ставки зазвичай підтримують золото та інші недохідні активи, знижуючи привабливість казначейських облігацій. Індекс долара опустився на 0,5% від шестимісячного максимуму, досягнутого тижнем раніше.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.