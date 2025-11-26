Ціни на золото зростають на тлі слабких даних зі США

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 8056 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 6390 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 7526 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 20608 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 37483 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29486 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 28001 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23742 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16112 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15563 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча25 листопада, 22:20 • 4464 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 18732 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 17642 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 13644 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 12399 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 8056 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 37841 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 46944 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97219 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 126980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 19655 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 54522 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 72750 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 73436 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 80364 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Золото

Ціни на золото зростають на тлі слабких даних зі США

Київ • УНН

 • 410 перегляди

На азійських торгах золото подорожчало майже на 1% через ослаблення долара та слабкі економічні дані зі США, що посилило очікування зниження процентної ставки ФРС у грудні. Спотова ціна на золото піднялася до 4 166,13 дол. за унцію, ф'ючерси на лютий – до 4 201,15 дол.

Ціни на золото зростають на тлі слабких даних зі США

На азійських торгах у середу золото подорожчало майже на 1% – цьому сприяло ослаблення долара та слабкі економічні дані зі США, які посилили очікування, що Федеральна резервна система може знизити процентну ставку вже у грудні. Попит на безпечні активи залишається високим попри зростання ризикових ринків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnvesting.

Деталі

У вівторок і середу ціни на золото зростали після публікації кількох слабких показників за вересень. Роздрібні продажі майже не змінилися, а базова інфляція виробників впала сильніше, ніж прогнозувалося. Це посилило сигнал про охолодження економіки США.

Ці дані стануть одними з останніх, які ФРС отримає перед грудневим засіданням. Очікується, що через тривале припинення роботи уряду публікація жовтневих показників зайнятості та інфляції буде відтермінована. Звіт щодо індексу PCE, ключового показника інфляції для ФРС, перенесли на 5 грудня.

Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 9–10 грудня зросла до 80,7% – проти 42,4% минулого тижня, свідчать дані CME FedWatch.

Також, спотова ціна на золото піднялася на 0,9% – до 4 166,13 дол. за унцію, а ф'ючерси на лютий додали стільки ж – до 4 201,15 дол. Ослаблення долара зробило дорогоцінні метали дешевшими для покупців за межами США.

Зросли й ціни на інші дорогоцінні метали:

  • срібло – на 1%, до 52,0215 дол. за унцію;
    • платина – на 0,2%, до 1559,90 дол. за унцію.

      На Лондонській біржі металів ф’ючерси на мідь подорожчали на 0,3% –  до 10 992,90 дол. за тонну, після того, як чилійська Codelco оголосила про плани різко підвищити ціни для китайських клієнтів.

      Нижчі процентні ставки зазвичай підтримують золото та інші недохідні активи, знижуючи привабливість казначейських облігацій. Індекс долара опустився на 0,5% від шестимісячного максимуму, досягнутого тижнем раніше.

      Нагадаємо

      За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

      Алла Кіосак

      ЕкономікаНовини Світу
      Золото
      Конкорд Банк
      Олена Сосєдка
      Федеральна резервна система