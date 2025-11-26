$42.400.03
Цены на золото растут на фоне слабых данных из США

Киев • УНН

 • 802 просмотра

На азиатских торгах золото подорожало почти на 1% из-за ослабления доллара и слабых экономических данных из США, что усилило ожидания снижения процентной ставки ФРС в декабре. Спотовая цена на золото поднялась до 4 166,13 долл. за унцию, фьючерсы на февраль – до 4 201,15 долл.

Цены на золото растут на фоне слабых данных из США

На азиатских торгах в среду золото подорожало почти на 1% – этому способствовало ослабление доллара и слабые экономические данные из США, которые усилили ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентную ставку уже в декабре. Спрос на безопасные активы остается высоким, несмотря на рост рисковых рынков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Во вторник и среду цены на золото росли после публикации нескольких слабых показателей за сентябрь. Розничные продажи почти не изменились, а базовая инфляция производителей упала сильнее, чем прогнозировалось. Это усилило сигнал об охлаждении экономики США.

Эти данные станут одними из последних, которые ФРС получит перед декабрьским заседанием. Ожидается, что из-за длительного прекращения работы правительства публикация октябрьских показателей занятости и инфляции будет отложена. Отчет по индексу PCE, ключевому показателю инфляции для ФРС, перенесли на 5 декабря.

Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 9–10 декабря выросла до 80,7% – против 42,4% на прошлой неделе, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Также, спотовая цена на золото поднялась на 0,9% – до 4 166,13 долл. за унцию, а фьючерсы на февраль прибавили столько же – до 4 201,15 долл. Ослабление доллара сделало драгоценные металлы дешевле для покупателей за пределами США.

Выросли и цены на другие драгоценные металлы:

  • серебро – на 1%, до 52,0215 долл. за унцию;
    • платина – на 0,2%, до 1559,90 долл. за унцию.

      На Лондонской бирже металлов фьючерсы на медь подорожали на 0,3% –  до 10 992,90 долл. за тонну, после того, как чилийская Codelco объявила о планах резко повысить цены для китайских клиентов.

      Более низкие процентные ставки обычно поддерживают золото и другие недоходные активы, снижая привлекательность казначейских облигаций. Индекс доллара опустился на 0,5% от шестимесячного максимума, достигнутого неделей ранее.

      Напомним

      По словам финтехэксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

      Алла Киосак

      ЭкономикаНовости Мира
      Золото
      Конкорд Банк
      Елена Соседка
      Федеральная резервная система