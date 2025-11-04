Біткоїн досяг двотижневого мінімуму на тлі зниження апетиту до ризику після обвалу

Біткоїн у вівторок продовжив своє падіння після зниження у жовтні, на тлі того, як зміцнення долара США та маніпуляції з децентралізованими фінансами ще більше тиснули на найбільший цифровий актив. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Біткоїн (Bitcoin) впав на цілих 2,5% до 104 179 доларів, що є найнижчим рівнем за понад два тижні. Ефір (Ether), другий за величиною токен, впав на 3,4% до рівня нижче 3500 доларів, поглибивши відступ від нещодавніх максимумів.

Падіння сталися через три тижні після історичної ліквідації, яка знищила мільярди доларів у криптовалютних позиціях з використанням кредитного плеча. Після цього інвестори, схоже, неохоче роблять ставки на повернення біткоїна.

Трейдери "вагаються знову брати участь у великих інвестиціях", ідеться у примітці маркет-мейкера Keyrock. Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсних контрактів на біткоїн становить близько 68 мільярдів доларів, що приблизно на 30% нижче жовтневого піку. І ліквідації продовжуються: навіть за останні 24 години тиск продавців на всі криптовалюти знищив бичачі ставки на 1,2 мільярда доларів, згідно з даними CoinGlass.

Тим часом інвестори вивели понад 1,8 мільярда доларів зі спотових біржових фондів Bitcoin та Ether протягом чотирьох торгових днів.

Макроекономічний фон не сприяє. Очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні значною мірою були придушені, що сигналізує про умови збереження вищих ставок протягом тривалішого часу, які "збільшують альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як Bitcoin, а також послаблюють короткостроковий спекулятивний імпульс", сказав Лінь Тран, ринковий аналітик XS.com.

Подальша невизначеність виникає у вигляді криз децентралізованих фінансів, включаючи експлойт Balancer, у результаті якого в понеділок з протоколу було виведено понад 100 мільйонів доларів цифрових активів.

"Крипторинок сьогодні стикається з кількома короткостроковими перешкодами, - сказав Дерек Лім, керівник досліджень Caladan. - Це вдаряє по ринку, який і без того є крихким після масової ліквідації в жовтні та низки хакерських атак".

Доповнення

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка попереджала, що після стрімкого зростання вартості криптовалюти, яке відбувалось у вересні – на початку жовтня, біткоїн перейде у фазу "дихання".

"Очевидно, найближчими тижнями біткоїн коливатиметься", - прогнозувала фінтехекспертка.

Водночас, за її словами, якщо притоки в ETF (інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі) залишаться на нинішньому рівні, нові рекорди - це лише питання часу.

Утім, Олена Сосєдка попереджала, що різке уповільнення інтересу з боку інституцій або зміна політики ФРС можуть спровокувати корекцію вартості монети на 10-15%.

"Ринок зараз дуже емоційний, тому важливо не гнатися за високою ціною, а діяти стратегічно поступово, з холодною головою", - радить фінтехекспертка.