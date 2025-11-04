Біткоїн досяг двотижневого мінімуму на тлі зниження апетиту до ризику після обвалу

ukenru
07:40 • 8486 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 21907 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 15948 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66698 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 42471 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 41606 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34158 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47051 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18578 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15668 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 16621 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 15712 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 04:42 • 7084 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17318 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13764 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 21898 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17328 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66692 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47049 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 42380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Ілон Маск
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Кім Чен Ин
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13770 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 23061 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 27498 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 37170 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 37980 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Біткоїн досяг двотижневого мінімуму на тлі зниження апетиту до ризику після обвалу

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Біткоїн у вівторок впав на 2,5% до 104 179 доларів, досягнувши найнижчого рівня за понад два тижні. Падіння відбувається на тлі зміцнення долара США, маніпуляцій з децентралізованими фінансами та виведення інвесторами 1,8 мільярда доларів з біржових фондів.

Біткоїн досяг двотижневого мінімуму на тлі зниження апетиту до ризику після обвалу

Біткоїн у вівторок продовжив своє падіння після зниження у жовтні, на тлі того, як зміцнення долара США та маніпуляції з децентралізованими фінансами ще більше тиснули на найбільший цифровий актив. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Біткоїн (Bitcoin) впав на цілих 2,5% до 104 179 доларів, що є найнижчим рівнем за понад два тижні. Ефір (Ether), другий за величиною токен, впав на 3,4% до рівня нижче 3500 доларів, поглибивши відступ від нещодавніх максимумів.

Падіння сталися через три тижні після історичної ліквідації, яка знищила мільярди доларів у криптовалютних позиціях з використанням кредитного плеча. Після цього інвестори, схоже, неохоче роблять ставки на повернення біткоїна.

Трейдери "вагаються знову брати участь у великих інвестиціях", ідеться у примітці маркет-мейкера Keyrock. Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсних контрактів на біткоїн становить близько 68 мільярдів доларів, що приблизно на 30% нижче жовтневого піку. І ліквідації продовжуються: навіть за останні 24 години тиск продавців на всі криптовалюти знищив бичачі ставки на 1,2 мільярда доларів, згідно з даними CoinGlass.

Тим часом інвестори вивели понад 1,8 мільярда доларів зі спотових біржових фондів Bitcoin та Ether протягом чотирьох торгових днів.

Макроекономічний фон не сприяє. Очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні значною мірою були придушені, що сигналізує про умови збереження вищих ставок протягом тривалішого часу, які "збільшують альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як Bitcoin, а також послаблюють короткостроковий спекулятивний імпульс", сказав Лінь Тран, ринковий аналітик XS.com.

Подальша невизначеність виникає у вигляді криз децентралізованих фінансів, включаючи експлойт Balancer, у результаті якого в понеділок з протоколу було виведено понад 100 мільйонів доларів цифрових активів.

"Крипторинок сьогодні стикається з кількома короткостроковими перешкодами, - сказав Дерек Лім, керівник досліджень Caladan. - Це вдаряє по ринку, який і без того є крихким після масової ліквідації в жовтні та низки хакерських атак".

Доповнення

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка попереджала, що після стрімкого зростання вартості криптовалюти, яке відбувалось у вересні – на початку жовтня, біткоїн перейде у фазу "дихання".

"Очевидно, найближчими тижнями біткоїн коливатиметься", - прогнозувала фінтехекспертка.

Водночас, за її словами, якщо притоки в ETF (інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі) залишаться на нинішньому рівні, нові рекорди - це лише питання часу.

Утім, Олена Сосєдка попереджала, що різке уповільнення інтересу з боку інституцій або зміна політики ФРС можуть спровокувати корекцію вартості монети на 10-15%.

"Ринок зараз дуже емоційний, тому важливо не гнатися за високою ціною, а діяти стратегічно поступово, з холодною головою", - радить фінтехекспертка.

Павло Зінченко

ЕкономікаФінанси
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Біткойн
Bloomberg
Сполучені Штати Америки