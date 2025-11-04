Биткойн достиг двухнедельного минимума на фоне снижения аппетита к риску после обвала

ukenru
07:40 • 7132 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 19719 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 14849 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 65082 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 41587 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 41231 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 33869 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 46392 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18527 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15628 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС4 ноября, 02:25 • 15867 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video4 ноября, 03:27 • 14909 просмотра
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России04:42 • 5584 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 15925 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 12703 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 19719 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 16054 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 65082 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 46392 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 41795 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Илон Маск
Дональд Трамп
Елена Соседка
Ким Чен Ын
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 12805 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 22757 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 27228 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 36917 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 37739 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

Биткойн достиг двухнедельного минимума на фоне снижения аппетита к риску после обвала

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Биткойн во вторник упал на 2,5% до 104 179 долларов, достигнув самого низкого уровня более чем за две недели. Падение происходит на фоне укрепления доллара США, манипуляций с децентрализованными финансами и вывода инвесторами 1,8 миллиарда долларов из биржевых фондов.

Биткойн достиг двухнедельного минимума на фоне снижения аппетита к риску после обвала

Биткойн во вторник продолжил свое падение после снижения в октябре, на фоне того, как укрепление доллара США и манипуляции с децентрализованными финансами еще больше давили на крупнейший цифровой актив. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Биткойн (Bitcoin) упал на целых 2,5% до 104 179 долларов, что является самым низким уровнем за более чем две недели. Эфир (Ether), второй по величине токен, упал на 3,4% до уровня ниже 3500 долларов, углубив отступление от недавних максимумов.

Падения произошли через три недели после исторической ликвидации, которая уничтожила миллиарды долларов в криптовалютных позициях с использованием кредитного плеча. После этого инвесторы, похоже, неохотно делают ставки на возвращение биткойна.

Трейдеры "колеблются снова участвовать в крупных инвестициях", говорится в примечании маркет-мейкера Keyrock. Открытый интерес к бессрочным фьючерсным контрактам на биткойн составляет около 68 миллиардов долларов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика. И ликвидации продолжаются: даже за последние 24 часа давление продавцов на все криптовалюты уничтожило бычьи ставки на 1,2 миллиарда долларов, согласно данным CoinGlass.

Тем временем инвесторы вывели более 1,8 миллиарда долларов из спотовых биржевых фондов Bitcoin и Ether в течение четырех торговых дней.

Макроэкономический фон не способствует. Ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре в значительной степени были подавлены, что сигнализирует об условиях сохранения более высоких ставок в течение более длительного времени, которые "увеличивают альтернативную стоимость удержания недоходных активов, таких как Bitcoin, а также ослабляют краткосрочный спекулятивный импульс", сказал Линь Тран, рыночный аналитик XS.com.

Дальнейшая неопределенность возникает в виде кризисов децентрализованных финансов, включая эксплойт Balancer, в результате которого в понедельник из протокола было выведено более 100 миллионов долларов цифровых активов.

"Крипторынок сегодня сталкивается с несколькими краткосрочными препятствиями, - сказал Дерек Лим, руководитель исследований Caladan. - Это ударяет по рынку, который и без того является хрупким после массовой ликвидации в октябре и ряда хакерских атак".

Дополнение

Ранее финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка предупреждала, что после стремительного роста стоимости криптовалюты, которое происходило в сентябре – начале октября, биткойн перейдет в фазу "дыхания".

"Очевидно, в ближайшие недели биткойн будет колебаться", - прогнозировала финтех-эксперт.

В то же время, по ее словам, если притоки в ETF (инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткойн через традиционные биржи) останутся на нынешнем уровне, новые рекорды - это лишь вопрос времени.

Впрочем, Елена Соседка предупреждала, что резкое замедление интереса со стороны институтов или изменение политики ФРС могут спровоцировать коррекцию стоимости монеты на 10-15%.

"Рынок сейчас очень эмоциональный, поэтому важно не гнаться за высокой ценой, а действовать стратегически постепенно, с холодной головой", - советует финтех-эксперт.

Павел Зинченко

ЭкономикаФинансы
Конкорд Банк
Елена Соседка
Федеральная резервная система
Биткойн
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты