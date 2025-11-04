Биткойн достиг двухнедельного минимума на фоне снижения аппетита к риску после обвала

Биткойн во вторник продолжил свое падение после снижения в октябре, на фоне того, как укрепление доллара США и манипуляции с децентрализованными финансами еще больше давили на крупнейший цифровой актив. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Биткойн (Bitcoin) упал на целых 2,5% до 104 179 долларов, что является самым низким уровнем за более чем две недели. Эфир (Ether), второй по величине токен, упал на 3,4% до уровня ниже 3500 долларов, углубив отступление от недавних максимумов.

Падения произошли через три недели после исторической ликвидации, которая уничтожила миллиарды долларов в криптовалютных позициях с использованием кредитного плеча. После этого инвесторы, похоже, неохотно делают ставки на возвращение биткойна.

Трейдеры "колеблются снова участвовать в крупных инвестициях", говорится в примечании маркет-мейкера Keyrock. Открытый интерес к бессрочным фьючерсным контрактам на биткойн составляет около 68 миллиардов долларов, что примерно на 30% ниже октябрьского пика. И ликвидации продолжаются: даже за последние 24 часа давление продавцов на все криптовалюты уничтожило бычьи ставки на 1,2 миллиарда долларов, согласно данным CoinGlass.

Тем временем инвесторы вывели более 1,8 миллиарда долларов из спотовых биржевых фондов Bitcoin и Ether в течение четырех торговых дней.

Макроэкономический фон не способствует. Ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре в значительной степени были подавлены, что сигнализирует об условиях сохранения более высоких ставок в течение более длительного времени, которые "увеличивают альтернативную стоимость удержания недоходных активов, таких как Bitcoin, а также ослабляют краткосрочный спекулятивный импульс", сказал Линь Тран, рыночный аналитик XS.com.

Дальнейшая неопределенность возникает в виде кризисов децентрализованных финансов, включая эксплойт Balancer, в результате которого в понедельник из протокола было выведено более 100 миллионов долларов цифровых активов.

"Крипторынок сегодня сталкивается с несколькими краткосрочными препятствиями, - сказал Дерек Лим, руководитель исследований Caladan. - Это ударяет по рынку, который и без того является хрупким после массовой ликвидации в октябре и ряда хакерских атак".

Дополнение

Ранее финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка предупреждала, что после стремительного роста стоимости криптовалюты, которое происходило в сентябре – начале октября, биткойн перейдет в фазу "дыхания".

"Очевидно, в ближайшие недели биткойн будет колебаться", - прогнозировала финтех-эксперт.

В то же время, по ее словам, если притоки в ETF (инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткойн через традиционные биржи) останутся на нынешнем уровне, новые рекорды - это лишь вопрос времени.

Впрочем, Елена Соседка предупреждала, что резкое замедление интереса со стороны институтов или изменение политики ФРС могут спровоцировать коррекцию стоимости монеты на 10-15%.

"Рынок сейчас очень эмоциональный, поэтому важно не гнаться за высокой ценой, а действовать стратегически постепенно, с холодной головой", - советует финтех-эксперт.