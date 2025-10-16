Ціни на золото продовжують рекордно зростати вище 4200 доларів за унцію на тлі напруженості між США та Китаєм

У четвер ціни на золото зросли до нових рекордних максимумів на азійських торгах, що стало четвертою сесією поспіль, оскільки зростання очікувань щодо зниження ставки Федеральною резервною системою США та поновлення торгівельної напруженості між США та Китаєм підвищили попит на безпечний метал. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,7% до 4237,87 доларів за унцію до 00:25 за східним часом (04:25 за Гринвічем), після того, як раніше протягом сесії вона досягла 4241,99 доларів. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1,2% до 4252,59 доларів. Цього тижня метал зріс більш ніж на 5%, спираючись на сильне зростання з початку жовтня.

Трейдери зараз прогнозують майже гарантоване зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у жовтні, а потім ще одне в грудні, після того, як голова Джером Пауелл цього тижня висловився більш помірковано.

"Бежева книга" Федеральної резервної системи, опублікована в середу, показала, що економічна активність у США за останні тижні майже не змінилася, причому підприємства посилалися на зниження попиту та тривалий тиск на ціни. У звіті також зазначалися ранні ознаки охолодження на ринку праці.

Приглушений тон підтвердив очікування, що ФРС вжиє заходів для підтримки зростання, що ще більше підвищить привабливість золота, оскільки дохідність знижується.

Зростання цін на золото також було підкріплене ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм після того, як Вашингтон пригрозив новими тарифами на товари китайського виробництва, а Пекін розширив експортний контроль на рідкоземельні матеріали.

Відновлені тертя розпалили побоювання щодо ширшого торговельного конфлікту, спонукаючи інвесторів до безпечних активів.

Тим часом тривале припинення роботи уряду США, яке триває вже третій тиждень, додало ще один рівень невизначеності. Ця безвихідь затримала публікацію ключових економічних даних та викликала занепокоєння щодо фіскальної дисфункції у Вашингтоні.

Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня

Аналітики ANZ заявили, що зростання цін на золото, ймовірно, продовжиться на тлі зростаючої геополітичної та економічної невизначеності та пом'якшення політики Федеральної резервної системи США.

Хоча порівняння з піком цін 1980-х років проводяться, поточне зростання цін підкріплене структурними факторами, що вказує на те, що підвищені ціни, ймовірно, збережуться - пишуть аналітики.

ANZ очікує, що ціни досягнуть 4400 доларів до кінця 2025 року та досягнуть піку близько 4600 доларів до червня 2026 року, перш ніж знизяться у другій половині того ж року.

Інші дорогоцінні та промислові метали коливалися у вузьких діапазонах у четвер, навіть попри ослаблення долара США.

Ціни на срібло зросли на 0,3% до 53,13 доларів за унцію, що трохи нижче рекордних максимумів у 53,6 доларів, досягнутих на початку цього тижня. Ф'ючерси на срібло підскочили понад 1%.

Фактори, що впливають на золото, також підтримують імпульс срібла. Інвестори, які пропустили зростання цін на золото, тепер звертають свою увагу на білий метал для експозиції - додали аналітики ANZ.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (London Metal Exchange) були приглушені на рівні $10 616,20 за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США зросли на 0,2% до $4,98 за фунт.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.