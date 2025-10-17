Зафіксовано новий максимум: як змінилась ціна на золото і срібло 17 жовтня

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 2682 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 14034 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14129 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 46037 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52075 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39216 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40357 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40524 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59307 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37752 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 14034 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59307 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89964 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58215 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 81085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44329 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92529 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69401 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70775 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75354 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Brent

Зафіксовано новий максимум: як змінилась ціна на золото і срібло 17 жовтня

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Ціна на спотове золото зросла на 0,8% до 4359,31 долара за унцію, досягнувши рекордних 4378,69 долара. Ф'ючерси на золото зросли на 1,6% до 4372,10 долара.

Зафіксовано новий максимум: як змінилась ціна на золото і срібло 17 жовтня

У п'ятницю золото досягло нового максимуму вище 4300 доларів за унцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4359,31 долара за унцію станом на 06:15 за Гринвічем, після того як раніше досягло чергового рекордного рівня в 4378,69 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,6% до 4372,10 долара.

Ціна на золото в злитках зросла приблизно на 8,6% цього тижня і готується до найкращого тижня з вересня 2008 року, встановлюючи рекордні максимуми на кожній сесії.

Спотова ціна срібла зросла на 0,1% до 54,26 долара за унцію, що відповідає тижневому приросту на 8%. Раніше під час сесії ціни досягли рекордного рівня 54,35 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і коротким стисненням на спотовому ринку.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Золото
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Reuters