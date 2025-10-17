Зафіксовано новий максимум: як змінилась ціна на золото і срібло 17 жовтня
Київ • УНН
Ціна на спотове золото зросла на 0,8% до 4359,31 долара за унцію, досягнувши рекордних 4378,69 долара. Ф'ючерси на золото зросли на 1,6% до 4372,10 долара.
У п'ятницю золото досягло нового максимуму вище 4300 доларів за унцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4359,31 долара за унцію станом на 06:15 за Гринвічем, після того як раніше досягло чергового рекордного рівня в 4378,69 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,6% до 4372,10 долара.
Ціна на золото в злитках зросла приблизно на 8,6% цього тижня і готується до найкращого тижня з вересня 2008 року, встановлюючи рекордні максимуми на кожній сесії.
Спотова ціна срібла зросла на 0,1% до 54,26 долара за унцію, що відповідає тижневому приросту на 8%. Раніше під час сесії ціни досягли рекордного рівня 54,35 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і коротким стисненням на спотовому ринку.
Нагадаємо
За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.
А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.
Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.