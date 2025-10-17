Зафиксирован новый максимум: как изменилась цена на золото и серебро 17 октября

$41.760.01
Эксклюзив
08:14 • 1372 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 11822 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 13048 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 44996 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51222 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 38858 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40087 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40488 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 58418 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37708 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 14408 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 23358 просмотра
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу16 октября, 23:35 • 7988 просмотра
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 10345 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 11012 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 11822 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 58418 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 89149 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 57423 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 80273 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Троэльс Лунд Поульсен
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Будапешт
Харьковская область
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 44036 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 92259 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 69146 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 70532 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 75126 просмотра
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Таймс
Фильм

Зафиксирован новый максимум: как изменилась цена на золото и серебро 17 октября

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Цена на спотовое золото выросла на 0,8% до 4359,31 доллара за унцию, достигнув рекордных 4378,69 доллара. Фьючерсы на золото выросли на 1,6% до 4372,10 доллара.

Зафиксирован новый максимум: как изменилась цена на золото и серебро 17 октября

В пятницу золото достигло нового максимума выше 4300 долларов за унцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4359,31 доллара за унцию по состоянию на 06:15 по Гринвичу, после того как ранее достигло очередного рекордного уровня в 4378,69 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подскочили на 1,6% до 4372,10 доллара.

Цена на золото в слитках выросла примерно на 8,6% на этой неделе и готовится к лучшей неделе с сентября 2008 года, устанавливая рекордные максимумы на каждой сессии.

Спотовая цена серебра выросла на 0,1% до 54,26 доллара за унцию, что соответствует недельному приросту на 8%. Ранее во время сессии цены достигли рекордного уровня 54,35 доллара, следуя за ростом цен на золото и коротким сжатием на спотовом рынке.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Евгений Устименко

Война в Украине
Золото
Конкорд Банк
Елена Соседка
Reuters