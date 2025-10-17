Зафиксирован новый максимум: как изменилась цена на золото и серебро 17 октября
Киев • УНН
Цена на спотовое золото выросла на 0,8% до 4359,31 доллара за унцию, достигнув рекордных 4378,69 доллара. Фьючерсы на золото выросли на 1,6% до 4372,10 доллара.
В пятницу золото достигло нового максимума выше 4300 долларов за унцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4359,31 доллара за унцию по состоянию на 06:15 по Гринвичу, после того как ранее достигло очередного рекордного уровня в 4378,69 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подскочили на 1,6% до 4372,10 доллара.
Цена на золото в слитках выросла примерно на 8,6% на этой неделе и готовится к лучшей неделе с сентября 2008 года, устанавливая рекордные максимумы на каждой сессии.
Спотовая цена серебра выросла на 0,1% до 54,26 доллара за унцию, что соответствует недельному приросту на 8%. Ранее во время сессии цены достигли рекордного уровня 54,35 доллара, следуя за ростом цен на золото и коротким сжатием на спотовом рынке.
Напомним
По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.
А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.
Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.