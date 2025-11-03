$42.080.01
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Справа Зими зависла: поліція місяцями не передає до суду матеріали кримінального провадження проти головного юриста НБУ

Київ • УНН

Печерський райсуд Києва не може розглянути скаргу на закриття справи проти директора юрдепартаменту НБУ Олександра Зими через ненадання поліцією матеріалів. Засідання відкладено до 11 листопада, суд вкотре вимагає матеріали.

Справа Зими зависла: поліція місяцями не передає до суду матеріали кримінального провадження проти головного юриста НБУ

Печерський районний суд Києва вже четвертий місяць не може розглянути скаргу потерпілих на рішення слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександрі Зими через те, що поліція не надає суду матеріали справи, пише УНН

Суд вкотре не зміг розглянути скаргу потерпілої сторони, а саме - співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, на закриття кримінального провадження проти головного юриста НБУ Олександра Зими через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Через те, що слідчі Печерського районного управління поліції знову не направили матеріали справи, засідання було відкладено до 11 листопада.

Варто зауважити, що суд вчергове звернувся до правоохоронців з вимогою надати матеріали кримінального провадження.

На думку колишнього заступника генерального прокурора, адвоката Олексія Баганця, така ситуація може свідчити про зацікавленість правоохоронців або ж мати ознаки незаконного впливу на них.

Додамо

Раніше у Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання Олександром Зимою владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Водночас у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН повідомили, що планують зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти Зими.

Нагадаємо

Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

У поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національний банк України
Київ